PlayStation Plus: 50 Prozent Rabatt auf Monatsmitgliedschaft

Denise Bergert

Sony will neue Mitglieder für den Abo-Dienst PlayStation Plus gewinnen und lockt mit 50 Prozent Rabatt.

Vergrößern Sony gewährt 50 Prozent Rabatt auf PlayStation Plus. © Sony

Sony hat heute eine Rabatt-Aktion für PlayStation Plus gestartet. Im deutschen PlayStation Store ist die Mitgliedschaft für einen Monat aktuell zum Sparpreis erhältlich. Sony gewährt 50 Prozent Rabatt und bietet das Abo zum Preis von 4,49 Euro an. Das Angebot gilt noch bis zum 31. Januar 2020.

Sonst kostet die Monatsmitgliedschaft 8,99 Euro. Eine Mitgliedschaft für drei Monate schlägt mit 24,99 Euro zu Buche, während die Jahresmitgliedschaft 59,99 Euro kostet. Ein PlayStation-Plus-Abo ist zwingend für die Nutzung von Online-Multiplayer-Spielen notwendig. Für ihren Monatsbeitrag erhalten Abonnenten außerdem jeden Monat Gratis-Spiele, die jedoch wieder verschwinden, sobald das Abo beendet wird. Ebenfalls in Plus enthalten sind AddOns, Designs und Avatare und exklusive Preisnachlässe.

In diesem Monat stehen mit Uncharted: The Nathan Drake Collection und dem Goat Simulator wieder zwei Gratis-Spiele zum Download bereit. Weiterhin enthalten sind die AddOns PlayStation Plus Play Pack für Apex Legends, das Waffenpaket Königlicher Stahl für Dauntless, ein Geschenkpaket für Skyforge und das Galaxy-Paket PS Plus für Warface. Unter den Extras finden sich außerdem ein dynamische und drei statische Designs für die PlayStation 4.