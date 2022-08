PlayStation 5 plus Ökostromtarif für nur 249 Euro Zuzahlung sichern

Christoph Hoffmann, Dennis Steimels, Ina Reiter

Der Umwelt etwas Gutes tun und als Belohnung eine Playstation 5 mit zwei Gratis-Controllern zu einem Spitzenpreis erhalten. Möglich macht das der Stromanbieter E wie Einfach.

Vergrößern Wenn Sie den Ökostrom-Tarif bei E wie Einfach für 2 Jahre buchen, bekommen Sie auf Wunsch für 249 Euro eine Playstation 5 Standard-Edition dazu. © E wie Einfach

Die PS5 kostet in diesem Paket einmalig nur 249 Euro statt zuvor 299 Euro. Den günstigen Stromtarif muss man aber dazubuchen. Zudem wurde zuletzt der Grundpreis des Tarifs "MeinSmartTarif" um 5 Euro pro Monat gesenkt. Aktuell sparen Sie mit dem schon günstigen Stromtarif also zusätzlich weitere 60 Euro im Jahr. Hier können Sie Ihren Strompreis berechnen .

PS 5 mit Zubehör für 249 Euro + Ökostromtarif mit 24 Monaten Preisgarantie



Die Playstation 5 von Sony ist weiterhin sehr begehrt, im Handel aber seit Monaten kaum zu bekommen - überall "ausverkauft". Doch sollten sie bald den Stromanbieter wechseln wollen, kommen Sie günstiger als gedacht an eine Playstation 5! Der Trick : Sie buchen einen Ökostrom-Tarif für 24 Monate und erhalten die Sony Playstation 5 Standard für eine einmalige Zuzahlung von 249 Euro (regulär kostet die Konsole rund 500 Euro).



Zum Angebot: PlayStation 5 mit 2 Controllern für 249 Euro + Ökostromtarif von E wie Einfach



Das PS5-Bundle erhalten Sie zusammen mit 2 Controllern.



Das Playstation 5 Premium Paket ist an den MeinSmartTarif des Anbieters E wie Einfach gekoppelt. Ihr Vorteil: Sie erhalten eine Preisgarantie für 24 Monate und beziehen den Strom zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie. Verwaltet wird der Stromvertrag via App und Online. Der Service ist rund um die Uhr erreichbar.

Und der Preis für Ihre Stromlieferung? Geben Sie Ihre Postleitzahl und den Jahresverbrauch in kWh an und Sie erhalten umgehend Ihren persönlichen Monatspreis mit allen Tarifdetails.

Wann erhalte ich die PlayStation 5?

E wie Einfach gibt an, dass Sie die Konsole in der Regel nach 14 Tagen erhalten werden. Voraussetzung ist unter anderem, dass Sie die einmalige Zuzahlung bereits getätigt haben und dass der Vertrag bestätigt ist. Sobald sich die PS5 auf dem Weg zu Ihnen befindet, werden Sie per E-Mail durch den Logistikpartner informiert.

PlayStation 5 mit Zubehör für 249 Euro + Ökostromtarif von E wie Einfach