PlayStation 5 gewinnen: Zusammen mit freenet FLEX verlosen wir eine PS5

Bei uns haben Sie die Chance, die begehrte und überall ausverkaufte PlayStation 5 zu gewinnen. Zusammen mit freenet FLEX verlosen wir die Next-Gen-Konsole. Hier geht's direkt zum Gewinnspiel!

Vergrößern Gewinnen Sie eine PlayStation 5: Konsole bereitgestellt von freenet FLEX

Die Next-Gen-Konsole PlayStation 5 von Sony ist so begehrt, dass sie aktuell überall ausverkauft ist. Und wenn ein Händler wieder mal Kontingent hat, ist der Andrang so groß, dass die Server des Online-Shops zusammenbrechen. Wenn Sie bisher nicht zu den glücklichen Käufern gehörten, haben Sie bei uns die Chance, eine PlayStation 5 im Wert von 499 Euro zu gewinnen . Denn zusammen mit dem Mobilfunkanbieter freenet FLEX verlosen wir die Konsole. Das Gewinnspiel endet am 20.12.2020 um 23:59 Uhr . Mit etwas Glück, liegt die Konsole schon bald unter Ihrem Weihnachtsbaum!



Das ist freenet FLEX

Freenet bewirbt seine Marke freenet FLEX mit "FLEX leben statt festlegen". Und freenet FLEX ist tatsächlich etwas flexibler als klassische Tarife, die Sie komplett über die iOS- bzw. Android-App verwalten. Zur Auswahl stehen drei Tarife im Vodafone-Netz mit 5, 10 und 15 GB LTE-Datenvolumen, einer Allnet- und EU-Flat zu günstigen Preisen von 10, 15 und 18 Euro pro Monat. Außerdem können Sie mit nur einem Klick in der App den ausgewählten Tarif einfach wechseln oder auch kündigen. Denn die Vertragslaufzeit beträgt nur einen Monat .



Für wen sich freenet FLEX lohnt

Die freenet FLEX-Tarife lohnt sich für alle, die besonders flexible Handytarife suchen, die Sie monatlich an Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen und das Datenvolumen entsprechend erhöhen oder reduzieren können. Sie können aber auch monatlich mit einer Frist von nur 24 Stunden wieder kündigen. Preislich ist das Angebot sehr fair. Abgerechnet wird der Tarif übrigens ganz einfach über PayPal. Ein Paypal-Konto ist deshalb auch Voraussetzung für freenet FLEX.

freenet FLEX: Das sind die regulären Konditionen

Anbieter: freenet FLEX

Netz: Vodafone

Datenvolumen: 5 GB | 10 GB | 15 GB LTE mit 50 Mbit/s

Grundgebühr pro Monat: 10 Euro | 15 Euro | 18 Euro

Monatlich kündbar/wechselbar

Flat Telefon & SMS

EU-Daten-Flat

Anschlussgebühr: 10 Euro

Alle Tarif-Einstellungen über die iOS- bzw. Android-App

Am PlayStation-5-Gewinnspiel teilnehmen - so geht's

Tragen Sie im Gewinnspiel-Formular Ihre Daten ein

Schauen Sie sich die kostenlose freenet FLEX-App auf Ihrem iOS- oder Android-Handy an

Beantworten Sie die Frage: Mit der FLEX-App sind Sie flexibel - welche Vertragslaufzeit bietet freenet FLEX? (Die Antwort finden Sie in in diesem Artikel)

Um die Gewinnchancen noch zu erhöhen, schauen Sie bei unserer neuen Brand "Technikliebe" auf Instagram und Youtube vorbei (freiwillig, ohne Abo-Zwang)



Sie können bis zum 20.12.2020, 23:59 Uhr am Gewinnspiel teilnehmen

Den Gewinner kontaktieren wir per Mail am 21.12.2020 um 10 Uhr morgens.



Falls das Teilnahme-Formular fürs Gewinnspiel nicht angezeigt werden sollte, klicken Sie bitte hier .