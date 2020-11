PlayStation 5: Sony bannt Betrüger bei PS Plus Collection

Denise Bergert

Sony bannt PlayStation-4- und PlayStation-5-Besitzer die ein Loophole in der neuen PS Plus Collection ausnutzen.

Vergrößern Sony bannt PS-Plus-Collection-Betrüger. © Sony

Einen Anreiz zum Kauf der neuen PlayStation 5 sowie dem Abo-Dienst PlayStation Plus soll die neue PlayStation Plus Collection schaffen. Dabei handelt es sich um eine Instant-Spiele-Bibliothek für PlayStation-5-Besitzer mit PlayStation-Plus-Abonnement. Sie haben Zugriff auf 20 PlayStation-4-Spiele, darunter Triple-A-Titel wie "Resident Evil 7: Biohazard", "Fallout 4" oder "Days Gone". Diese Spiele sind - obwohl es sich um PlayStation-4-Versionen handelt - exklusiv PlayStation-5-Besitzern vorbehalten. Über ein Loophole können sie jedoch auch auf Sonys letzter Konsolen-Generation genutzt werden. Loggt sich ein PS5-Besitzer mit seinem Account auf einer PS4 ein, hat er dort über die Spielebibliothek Zugriff auf alle Spiele aus der PS Plus Collection, bei denen er bereits auf "Kaufen" geklickt hat. Die Titel lassen sich so auch auf eine PlayStation 4 herunterladen, installieren und spielen.

Findige Konsolen-Besitzer machen sich diesen Umstand nun zunutze, um daraus Kapital zu schlagen. Auf Auktionsplattformen wie Ebay finden sich zahlreiche Angebote für die Freischaltung der PS Plus Collection auf der PlayStation 4. Ebay-Nutzer verlangen für die Freischaltung beispielsweise zwischen 5 und 15 Euro und verdienen mit dieser Masche auf die Schnelle mehr als 100 Euro, weil sich der Vorgang beliebig oft wiederholen lässt.

Sony versucht diesem Treiben nun ein Ende zu bereiten. Wie mehrere Nutzer aus einem chinesischen Forum berichten, werden nun sowohl PlayStation-4-Nutzer gebannt , die eine Freischaltung gekauft haben, als auch PlayStation-5-Besitzer, die eine solche gegen Bezahlung anbieten. Während erstere nur eine Sperre für zwei Monate erhalten, werden betrügerische PS5-Besitzer dauerhaft aus dem PSN gebannt. Wie genau Sony die betrügerischen Aktivitäten feststellt, ist nicht bekannt.