PlayStation 5: Gerüchte um Pro-Version

Auch Sony will offenbar schon zum Launch ein leistungsfähigeres Pro-Modell der Playstation 5 anbieten.

Vergrößern Die PS4 Pro war schon deutlich leistungsfähiger als das Standard-Modell der PS4. © playstation.com

Dass Microsoft bei seiner neuen Xbox mit einer Standard- und einer Pro-Version zweigleisig fahren möchte, wird von vielen Analysten erwartet. Doch auch Sony könnte mit einer Playstation 5 Pro anspruchsvolle und betuchte Spieler ansprechen. Das Gerücht macht aktuell bei NeoGAF die Runde. Der Nutzer VFXVeteran will von einer zweiten Version der PS5 erfahren haben. Das Standard-Modell soll auf eine Grafikleistung von 9 Teraflops kommen, das Pro-Modell hingegen deutlich darüber liegen, möglicherweise bei 14 Teraflops. Das Spitzenmodell von Microsofts Xbox hingegen könnte 12 Teraflops bieten und wäre damit doppelt so leistungsfähig wie die Xbox One X.

Alle vier Konsolen sollen nach Angaben des Nutzers zur gleichen Zeit in den Handel kommen. Für die besser ausgestatteten Versionen von Xbox Series X und PS5 müssten Spieler aber mindestens 600 US-Dollar auf den Tisch legen. Sowohl Microsoft als auch Sony erweiterten das Lineup ihrer aktuellen Konsolen schon um Pro-Versionen. Dass diese aber schon zum Launch der Plattform angeboten werden, wäre ein Novum. Bei Smartphones sind Kunden dies bereits gewohnt. Meist erscheinen neben dem Standardmodell größere Versionen mit mehr Funktionen, besserer Kamera oder riesigem Display. Die Enthüllung der PS5 wird für März erwartet. Microsoft hat hingegen schon viele Spezifikationen der Xbox Series X enthüllt, hält sich aber mit einer abgespeckten Version ebenfalls noch zurück.

Video-Beschreibung einblenden Microsoft hat eine ganze Reihe neuer Specs der Xbox Series X verraten. Einiges wurde schon länger vermutet, anderes ist neu - und ziemlich cool!

Bestätigt wurde unter anderem eine 12 Teraflop-GPU von AMD mit RDNA2-Architektur, hardware-beschleunigtes DirectX Raytracing, bis zu 120 Frames per Second und ein Feature namens Variable Rate Shading. Daneben gab es noch jede Menge anderer Features und Hardware-Specs - alle Infos haben wir in diesem Video zusammengefasst.



