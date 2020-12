PlayStation 5: Bei diesen Händlern gibt es bald Nachschub

Denise Bergert

Wer zu Weihnachten noch eine PlayStation 5 ergattern will, sollte diese vier Händler in den nächsten Wochen im Auge behalten.

Vergrößern Vor Weihnachten soll es eine vierte Vorbesteller-Welle geben. © Sony

Sonys neue PlayStation 5 ist derzeit überall vergriffen. Vor Weihnachten bekommen Sony-Fans jedoch noch einmal die Chance, eine der begehrten Konsolen zu ergattern. Wie Sony in der vergangenen Woche bestätigte, wird es vor Ende Dezember 2020 noch eine vierte Vorbesteller-Welle in Deutschland geben. Bislang war jedoch nicht bekannt, welche Händler die heiß erwarteten Kontingente erhalten werden. Das Branchenmagazin GamesWirtschaft hat sich nun in Händlerkreisen umgehört und konnte Bestätigungen von insgesamt vier Händlern einholen.

Die folgenden Online-Shops werden die Sony-Konsole in den nächsten Wochen voraussichtlich für kurze Zeit wieder auf Lager haben:

Otto.de

Expert.de

GameStop.de

MediMax.de

Ob und welche Händler ebenfalls noch zur vierten Vorbesteller-Welle gehören werden, ist derzeit nicht bekannt. Wie bisher wird die PlayStation 5 auch weiterhin nicht im Einzelhandel, sondern nur online erhältlich sein. Die teilnehmenden Händler haben bis jetzt noch nicht bestätigt, ob die Konsolen noch in diesem Jahr oder erst Anfang 2021 an die Besteller verschickt werden. Ein konkreter Starttermin für die vierte Vorbesteller-Welle steht ebenfalls noch nicht fest.

