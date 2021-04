Play Something: Netflix startet neue Funktion

Denise Bergert

Netflix kämpft gegen die Entscheidungsmüdigkeit seiner Abonnenten und führt mit Play Something eine neue Funktion ein.

Vergrößern Netflix startet mit "Play Something" eine neue Funktion. © Netflix

Der Streaming-Anbieter Netflix verfügt über eine riesige Film- und Serien-Bibliothek. Die sorgt nicht nur für viel Auswahl, sondern manchmal auch für Frust. Nicht selten scrollen Nutzer länger als eigentlich geplant durch die Übersicht, auf der Suche nach einem passenden Film oder einer Serie. Um ihnen die Wahl zu erleichtern und Entscheidungsmüdigkeit vorzubeugen, hat der Streaming-Dienst mit Play Something eine neue Funktion eingeführt.

Netflix hat den neuen Play-Something-Button an mehreren Stellen in seiner App untergebracht. Er ist unter anderem unter dem Profil im Login-Fenster, in der linken Navigationsleiste und in der zehnten Reihe in der Inhalte-Übersicht zu finden. Klicken Nutzer die Schaltfläche an, spielt der Dienst einen Inhalt ab, von dem er glaubt, er könnte dem Abonnenten gefallen. Für diese Auswahl werden bisherige Bewertungen sowie konsumierte Filme und Serien hinzugezogen. Vorgeschlagen werden unter anderem Titel aus der Wunschliste, bereits begonnene Inhalte oder Titel, die zum Geschmack des Nutzers passen könnten. Das Feature ist ab heute für die TV-Apps von Netflix verfügbar. Für Android befindet sich Play Something derzeit noch in der Testphase. Ein konkreter Starttermin steht hier jedoch noch nicht fest.