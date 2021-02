Plague Inc.: DLC bleibt bis zum Ende der Corona-Pandemie kostenlos

Denise Bergert

Der Download-Inhalt "Die Heilung" für das Spiel "Plague Inc.: Evolved" soll so lange kostenlos bleiben, bis die Corona-Pandemie unter Kontrolle gebracht wurde.

Vergrößern "Die Heilung" ist kostenlos für "Plague Inc.: Evolve" verfügbar. © Ndemic Creations

Entwickler Ndemic Creations hat mit " Die Heilung " einen neuen DLC für die PC-Version des Spiels "Plague Inc.: Evolved" veröffentlicht. Der Zusatz-Inhalt wurde in Kooperation mit der WHO, CEPI und GOARN entwickelt. Spieler können hier die Gegenmaßnahmen auf eine weltweite Pandemie simulieren. Dazu zählen etwa die Entsendung von Wissenschaftler-Teams auf der Suche nach Patient Null, der Einsatz von Maßnahmen wie Lockdown, Kontaktverfolgung und Grenzschließungen sowie die Vorbereitung von Krankenhäusern und die Kommunikation von Hygienemaßnahmen. Spieler müssen außerdem verhindern, dass die Wirtschaft zusammenbricht und sich Frust in der Bevölkerung ausbreitet. In "Die Heilung" steht außerdem die Entwicklung eines Impfstoffs und dessen schnelle Verabreichung im Vordergrund, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Laut Entwickler Ndemic Creations bleibt der DLC "Die Heilung" für alle "Plague Inc."-Spieler so lange kostenlos, bis die Corona-Pandemie unter Kontrolle gebracht wurde.

In "Die Heilung" dreht das Entwicklerstudio das Spielprinzip von "Plague Inc." um. Im Hauptspiel ist es eigentlich Aufgabe des Spielers, die Menschheit mit einem Pathogens zu vernichten. Durch die Corona-Krise veröffentlichte Ndemic Creations jedoch einen neuen Modus, in dem Spieler die Welt nun auch vor einer Pandemie retten können.

