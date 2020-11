'Plague Inc: The Cure' gratis, bis Covid-19 besiegt ist

Panagiotis Kolokythas

"Plague Inc: The Cure" ist für iOS und Android nun verfügbar. Das große Update für das Strategie-Spiel gibt es vorerst gratis.

Vergrößern Plague Inc. wird um einen neuen Modus erweitert. © Ndemic Creations

Mit "Plague Inc: The Cure" bzw. "Plague Inc: Die Heilung" ist eine große Erweiterung für das beliebte Strategie-Spiel Plague Inc. hier für Android und hier für iOS erhältlich. Später sollen auch die Versionen für andere Plattformen folgen. Die Entwickler von Ndemic Creations hatten den neuen Rette-die-Welt-Modus bereits im März angekündigt.

Entwickelt wurde die Erweiterung "Die Heilung" für Plague Inc. gemeinsam mit Gesundheitsexperten im Zuge der Covid-19-Pandemie. Schon im frühen Stadium der Pandemie stieg das Interesse an dem Spiel enorm, wie wir auch bereits im Januar 2020 berichteten.

Mit "Plague Inc: Die Heilung" wird das Spielprinzip stark verändert: Hier herrscht in der simulierten Welt bereits eine verheerende Pandemie, die der Spieler besiegen muss. Zu den Aufgaben gehört es, infizierte Menschen ausfindig zu machen, den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen, die Wirtschaft in Gang zu halten und auch noch Mittel für die Entwicklung eines Impfstoffes aufzubringen. Für die Entwicklung der Erweiterung haben sich die Macher von zahlreichen Gesundheitsorganisationen beraten lassen, wie etwa auch von der WHO und der CEPI.

Trotz des großen Umfangs der Erweiterung, erhalten Plague-Inc-Spieler das Update kostenlos. Und zwar so lange, bis die COVID-19-Pandemie unter Kontrolle ist. Dazu erklärt Plague-Inc-Erfinder James Vaughn: "Vor acht Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, dass die reale Welt einem Spiel von Plague Inc. ähneln würde oder dass mein Spiel in der Lage sein würde, zur Aufklärung und Information der Menschen beizutragen. Plague Inc: The Cure wird für alle Spieler von Plague Inc. kostenlos sein, bis COVID-19 unter Kontrolle ist".



Der Spieler hat in der "normalen" also bisherigen Version der Simulation die Aufgabe, die Menschheit mit einem neu erstellten Erreger zu vernichten. Je nach Krankheitstyp muss dabei immer eine andere Strategie gewählt werden, um für eine Ausbreitung der Plage auf der gesamten Welt zu sorgen. Simuliert wird die Verbreitung der Seuche über unterschiedliche Wege, wobei der Erreger über die Zeit hinweg auch weiterentwickelt werden kann. Außerdem gilt es Gegenmaßnahmen der Menschheit abzuwehren, die in der Simulation beispielsweise per Heilmittel versucht, eine Epidemie zu stoppen.