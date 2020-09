Pixel 5 & Pixel 4a 5G: Preise geleaked

Denise Bergert

Aktuellen Gerüchten zufolge soll das Google Pixel 4a 5G zum Launch 499 Euro kosten und in zwei Farben erhältlich sein.

Vergrößern Googles Pixel 5 soll 629 Euro kosten. © Google

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits die Spezifikationen des Google Pixel 5 und den Google Pixel 4a 5G geleakt waren , folgen in dieser Woche die mutmaßlichen Preise der beiden Smartphones. Laut Leaker Roland Quandt wird das Pixel 5 zum Launch in der Version mit 128 Gigabyte internem Speicher 629 Euro kosten und in den Farben Schwarz und Grün erhältlich sein. Das Pixel 4a 5G fällt mit 499 Euro für die 128-Gigabyte-Version günstiger aus. Es erscheint den Gerüchten zufolge in den Farben Schwarz und Weiß. Eine offizielle Bestätigung seitens Google steht jedoch noch aus.

Laut den Mutmaßungen verbaut Google im Pixel den Snapdragon 765G von Qualcomm sowie acht Gigabyte RAM. Zur weiteren Ausstattung sollen ein Akku mit 4.000 mAh sowie ein Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz gehören. Im Pixel 4a 5G soll ebenfalls Qualcomms Snapdragon 765G werkeln. Die RAM-Ausstattung soll hier mit sechs Gigabyte jedoch geringer ausfallen. Der Akku ist mit 3.800 mAh ebenfalls etwas schwächer. Das Display im Pixel 4a 5G schafft den Angaben zufolge nur 60 Bilder pro Sekunde, dafür bietet das Pixel 4a 5G noch einen klassischen Kopfhörer-Eingang.