Pixel 4a 5G mit 20-GB-Tarif für effektiv 10 Euro + gratis Bose QC 35 II Kopfhörer

Wenn Sie das Pixel 4a 5G jetzt vorbestellen, dann erhalten Sie die Bose-Kopfhörer im Wert von 205 Euro gratis dazu! Hier erfahren Sie alle Infos zum Schnäppchen.

Der Mobilfunkanbieter O2 bietet das erst kürzlich vorgestellte Google Pixel 4a 5G inklusive Tarif mit 20 GB LTE-Datenvolumen für effektiv nur 18,63 Euro pro Monat an! Wer das Handy bis zum 18. November vorbestellt, der erhält sogar noch die Kopfhörer Bose Quitcomfort 35 II im Wert von rund 205 Euro ( im Preisvergleich ) gratis dazu. Dadurch sinkt der monatliche Beitrag effektiv auf 10,09 Euro . So berechnen sich die Effektivkosten - und so erhalten Sie die Kopfhörer .



Google Pixel 4a 5G + Tarif: Das sind die Konditionen

Netz: O2

Tarif: O2 Free M



Datenvolumen: 20 GB mit bis zu 225 Mbit/s LTE



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 34,99 Euro

Einmalige Gerätekosten: 49 Euro (+ 4,86 Euro Versand)



Anschlussgebühr 39,99 Euro

Gratis: Bose-Kopfhörer (Wert: 205 Euro)

Beim Pixel 4a 5G kommen die gleichen Kameras zum Einsatz wie beim Google Pixel 5. Heißt: eine 12,2-Megapixel-Hauptkamera sowie eine Ultraweitwinkel-Cam mit 16 Megapixeln. Der OLED-Bildschirm misst 6,2 Zoll, er löst in Full-HD+ auf. Unter der Haube arbeitet zwar keine Highend-CPU, aber der starke Mittelklasse-Prozessor Snapdragon 765G mit bis zu 2,4 GHz. Der Arbeitsspeicher bietet 6 GB, der interne Speicher 128 GB. Der Akku hat eine Kapazität von 3800 mAh. Das Handy läuft mit Stock-Android, Google bietet eine 3-jährige Update-Garantie.

Übrigens: Derzeit gibt es auch das "normale" Google Pixel 4a im Angebot - und zwar bei Blau.de. Hier bekommen Sie das Pixel-Handy mit einer Schutzhülle von Google und 5 GB LTE-Tarif für gerade einmal 3,86 Euro effektiv pro Monat!

Effektivkosten: Unter 9 Euro monatlich bzw. sogar kostenlos

Für das Smartphone Pixel 4a 5G zahlen Sie einmalig 49 Euro, der Anschlusspreis liegt bei 39,99 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie für den 20-GB-Tarif 34,99 Euro. Die Gesamtkosten über die Laufzeit von 24 Monaten betragen also 933,61 Euro. Dass dieses Angebot sehr gut ist, beweist ein Blick auf den Gerätepreis, denn für das Pixel 4a 5G verlangt Google 486,42 Euro. Zieht man den Preis von den Gesamtkosten ab, zahlen Sie effektiv 18,63 Euro pro Monat für den Tarif. Ziehen Sie zusätzlich noch den Kopfhörer-Wert ab, dann kostet der Tarif effektiv 10,09 Euro.





So erhalten Sie die Bose-Kopfhörer

Bestellen Sie das Pixel 4a 5G bis zum 18. November . Warten Sie anschließend 14 Tage, beantragen Sie dann auf dieser Seite die Kopfhörer . Dafür haben Sie 45 Tage nach Bestellung Zeit. Sobald der Antrag genehmigt wurde, erhalten Sie die Bose Quitcomfort 35 II innerhalb von 60 Tagen. Hier finden Sie alle Infos zur Aktion .