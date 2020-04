Piranha Bytes: Steam-Sale mit bis zu 80 Prozent Rabatt

Michael Söldner

Die Rollenspiele von Piranha Bytes gibt es aktuell auf Steam, GoG und bei Gamesplanet mit einem satten Rabatt.

Vergrößern Die Rollenspiele Gothic und Risen sind aktuell deutlich günstiger zu haben. © steampowered.com

Wer sich die Zeit vor dem PC mit einem umfangreichen Rollenspiel versüßen möchte, ist mit den Spielen von Entwickler Piranha Bytes gut beraten: Von Gothic bis zu Risen locken hunderte Spielstunden vor den Bildschirm. Aktuell gibt es die Spiele bei den drei Anbietern Steam, GOG und Gamesplanet mit Rabatten von bis zu 80 Prozent. Die Preise unterscheiden sich allerdings deutlich voneinander. Während das erste Gothic bei Steam 3,35 Euro kostet, werden bei GOG und Gamesplanet 8,99 Euro bzw. 3,99 Euro fällig. Grundsätzlich bietet Steam meistens den niedrigsten Preis, ein Vergleich mit den beiden anderen Anbietern lohnt sich dennoch.

Gothic 2 kostet mit 2,04 Euro bei Steam am wenigstens, Teil 3 sowie die Erweiterung Götterdämmerung sind mit 2,49 Euro hier ebenfalls am günstigsten. Risen hingegen wird bei GOG für 2,29 Euro am preiswertesten angeboten. Risen 2: Dark Waters kostet bei Steam und GOG jeweils 2,49 Euro. Risen 3: Titan Lords ist mit 3,74 Euro bei Steam etwas günstiger als bei GOG (3,79 Euro). Nur bei Steam gibt es zudem das Paket aus Gothic 1, Gothic 2 und Gothic 3 für sagenhafte 3,35 Euro. Schon dieses Bundle dürfte für Wochen vor den Bildschirm fesseln. Voraussetzung ist jedoch, dass man Rollenspiele mag und sich in die jeweils unterschiedlichen Gameplay-Mechaniken einarbeiten kann.

