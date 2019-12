Hans-Christian Dirscherl

Zum Cyber Monday gibt es auf Amazon jetzt viele Fernseher von LG und Philips deutlich günstiger. Ein Überblick.

Vergrößern Philips und LG: Fernseher im Angebot © Amazon

Der Philips Ambilight 50PUS6704/12 ist heute für 409 Euro erhältlich. Laut unserem Preisvergleich ist das rund 70 Euro unter dem nächstgünstigen Preis. Der LED-Fernseher besitzt eine 50 Zoll große Bildschirmdiagonale und löst mit 4K/UHD (3.840 x 2.160) auf. Ambilight ist hier der Clou.

Sein kleiner Bruder ist der Philips Ambilight 43PUS6704/12 mit 43 Zoll Bildschirmdiagonale. Er kostet heute 364 Euro. 429 Euro verlangt der nächstgünstige Anbieter. Und der Philips Ambilight 55OLED754/12 ist wiederum der etwas größere Bruder mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Er kostet heute 1279 Euro statt der sonst im Onlinehandel üblichen 1399 Euro. Falls Sie aber einen richtig großen Ambilight-TV suchen, dann ist der Philips Ambilight 65OLED754/12 einen Blick wert. Er wechselt heute für 1979 Euro den Besitzer. Das ist allerdings nicht besonders günstig, wie unser Preisvergleich zeigt. Denn bei Otto gibt es diesen 65-Zoll-Fernseher auch schon für 1999 Euro.



Der LG 49SM8500PLA.AEUD kostet heute 549 Euro. Das ist rund 55 Euro weniger als das nächstgünstige Angebot. Der 49-Zoll-Fernseher besitzt einen Triple-Tuner für Kabel-, Satelliten- und terrestrisches Fernsehen und löst ebenfalls mit 3.840 x 2.160 Pixel (UltraHD/4K) auf. Ins Internet geht es via WLAN, Alexa und Google Assistant werden ebenfalls unterstützt.

Der LG 65SM8500PLA kostet heute 899 Euro. Das ist rund 100 Euro günstiger als der nächstgünstigste Anbieter. Der 65-Zoll-Fernseher bietet 4K/UHD und besitzt einen Triple Tuner, sowie WLAN und LAN.

Der LG 75SM8610PLA (4K/UHD, Triple Tuner, WLAN, Alexa, Google Assistant) ist sogar 75 Zoll groß. Der Smart-TV kostet heute 1739 Euro. Otto als der nächstgünstige Anbieter verlangt für diesen Fernseher 1849 Euro.



