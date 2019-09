René Resch

Philips bringt einige neue Smart-Home-Produkte der Hue-Serie auf den Markt, darunter den Smart-Plug, den Smart Button und Filament-Lampen.

Vergrößern Philips: Neue Smart-Home-Produkte der Hue-Serie © Philips

Philips bringt einige neue Lampen sowie Zubehör für die Hue-Smart-Home-Serie auf den Markt. Dazu zählen neben den neuen Vintage-Filament-Lampen auch neues Hue-Zubehör wie der Smart Plug oder der Hue-Smart-Button.

Hue-Filament-Lampen im Vintage-Stil

Philips bringt mit den neuen Filament-Lampen ein Retro-Flair ins eigene Heim. Das Design der Filament-Lampen ist dabei von der klassischen Edison-Glühlampe inspiriert.

Vergrößern Philips Hue Filament-Lampen © Philips

„Unsere neuen Philips Hue-Filament-Lampen kombinieren moderne Technologie mit einem nostalgischen Vintage-Look. So lässt sich das Hygge-Ambiente eines Boutique-Hotels nach Hause holen oder einfach für zusätzliche visuelle Stilelemente im Raum sorgen. Über das Smartphone oder per Sprachbefehl lässt sich die Beleuchtung ganz einfach steuern und personalisieren.“

Die neue Hue-Filament-Kollektion umfasst drei Lampenformen mit E27-Sockel:

Traditionelle Glühlampenform für 19,99 Euro UVP

Längliche Edison-Form für 24,99 Euro UVP

Globe-Form für 29,99 Euro UVP

Die neuen Lampen sind ab 9. September 2019 in Europa erhältlich.

Hue-Smart-Plug und -Button

Bei dem Hue-Smart-Plug handelt es sich um einen Steckdosenaufsatz, mit dem Sie beispielsweise Lampen ohne Hue-Birnen in Ihr Hue-System integrieren können. Weiterhin können Sie natürlich auch andere Geräte in Ihr Smart-Home integrieren, anbieten würden sich hier Geräte wie Ventilatoren oder Ähnliches. Der Smart-Plug lässt sich dabei einfach in das bestehende Hue-System einbinden und kann sogar per Bluetooth bedient werden.

Der Philips Smar- Plug ist ab sofort verfügbar und kostet 29,99 Euro.

Ebenfalls neu ist der Hue-Smart-Button, mit dessen Hilfe Sie unterschiedliche Aktionen ausführen können. Ein normaler Druck schaltet dabei die verbundenen Leuchten ein, durch längeres Drücken kann die Helligkeit der Lampen erhöht oder gedimmt werden. In Verbindung mit einer Bridge können weitere Möglichkeiten abgerufen werden.

Der Philips Smart-Button ist ab sofort für 19,99 Euro verfügbar.

Vergrößern Philips Hue Smart-Plug und -Button © Philips

Weitere neue Hue-Produkte

Und es kommen noch einige weitere Hue-Produkte auf den Markt. Ab Oktober kommt von Philips eine neue Version der Hue-Go-Lampe für 79,95 Euro . Zudem wird es neue Spot-Strahler, Einbauspots, GU10- und E14-Lampen geben.

Mehr Informationen zu den neuen Philips Hue-Produkten finden Sie auf der offiziellen Hue-Webseite.