Philips Hue Starterset für 80 Euro bei Amazon

Das Philips Hue White and Color Ambiance Starter Set ist heute zum Sparpreis von 80 Euro bei Amazon erhältlich.

Vergrößern Das Hue Starter Set ist heute zum Schnäppchenpreis bei Amazon erhältlich. © Philips

Im Rahmen der Herbst-Angebote-Woche ist heute das Philips Hue White and Color Ambiance Starter Set bei Online-Händler Amazon zum Schnäppchenpreis erhältlich . Anstatt 149,95 Euro kostet das Paket am heutigen Montag nur 79,99 Euro inklusive kostenlosem Versand.

Im Starter Set enthalten sind zwei Philips Hue White and Color LED-Lampen für E27-Fassungen. Die Leuchtmittel können in einer Farbtemperatur von 2.000 bis 6.500 Kelvin eingestellt werden, zusätzlich stehen 16 Millionen Farben in der zugehörigen Hue App zur Verfügung. Mit Hilfe von Drittanbieter-Applikationen kann das Licht außerdem mit Musik und Filmen synchronisiert werden. Eine Sprachsteuerung über Amazons digitale Assistentin Alexa ist ebenfalls möglich. Das Philips Hue System ist außerdem mit Apples Home Kit und Google Home kompatibel.

Die Einrichtung ist denkbar einfach. Die LED-Leuchtmittel werden in die Lampenfassung geschraubt und die mitgelieferte Bridge in die Steckdose gesteckt. Anschließend wird das enthaltene Netzwerkkabel mit dem Router verbunden und die Hue App mit der Bridge gekoppelt. Danach können die Leuchtmittel mit dem Smartphone, Tablet oder über kompatible Smart-Home-Hardware gesteuert werden.

