Philips Hue Außenleuchten: Kurzschluss droht, Netzteile müssen getauscht werden

Bei einer Reihe von Philips-Hue-Außenleuchten müssen deren Netzteile ausgetauscht werden. Die Netzteile können einen Kurzschluss verursachen.

Vergrößern Philips Hue Außenleuchten: Kurzschluss droht, Netzteile müssen ausgetauscht werden © Signify

Signify, der Hersteller von Philips Hue, tauscht bei einer Reihe von Hue-Außenleuchten deren Netzteile aus. Der Hersteller betont, dass es sich dabei um einen "freiwilligen Austausch" von Netzteilen handeln würde, "die in seltenen Fällen ein geringes Sicherheitsrisiko darstellen können." Signify erklärt das Problem in einer Mitteilung folgendermaßen: "Eine niedrige Anzahl von externen Netzteilen kann unter Umständen aufgrund von Wassereintritt ausfallen und einen Kurzschluss verursachen.“ Ein Kurzschluss kann generell einen Brand verursachen, ob das auch in diesem konkretn Fall so sein könnte, bleibt offen.

Auf der Webseite von Hue heißt es allerdings: "Nach umfangreichen Tests haben wir festgestellt, dass in sehr seltenen Fällen einige Philips Hue Outdoor 40 Watt Netzteile (PSU) durch Wasseraustritt beschädigt werden und bei Berührung unter nassen Bedingungen ein Sicherheitsrisiko darstellen können.“ Das klingt nun aber eher danach, dass man einen Stromschlag bekommen kann. Vermutlich will Signify mit den unterschiedlichen Stellungnahmen sowohl vor einem Kurzschluss als auch vor einem Stromschlag warnen.



Konkret umfasst das Austauschprogramm die beigelegten Netzteile der Basekits von:



Lily Gartenspot

Lily XL Outdoor Spot

Calla Sockelleuchte

Econic Wand- und Sockelleuchte

Impress Wandleuchte

Calla große Sockelleuchte

Outdoor Lightstrips



Die betroffenen Hue-Produkte wurden zwischen 2018 und 2020 vor allem in Europa, den Vereinigten Staaten, Australien und Neuseeland verkauft. Falls Sie ein betroffenen Hue-Produkt besitzen, sollten Sie sich jetzt auf Philips-hue.com/outdoorpowersupply über die Austauschmodalitäten informieren. Sifnify warnt: "Um Risiken zu vermeiden, raten wir den Verbrauchern, bei Produktfehlern zunächst den Strom abzuschalten, bevor sie das Netzteil berühren."

So erkennen Sie ein betroffendes Netzteil

Signify rät zu dieser Vorgehensweise: "Um zu überprüfen, ob Ihr Netzteil ausgetauscht werden soll, ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie das Gerät aus. Auf der Vorderseite des Netzteils sehen Sie einen vierstelligen Produktionscode: Er ist mit YYWW formatiert, wobei sich 'Y' auf das Jahr und 'W' auf die Woche bezieht. Alle Produkte vor und einschließlich der Woche 41 des Jahres 2019 sind potenziell betroffen. Möglicherweise haben Sie ein betroffenes Netzteil, wenn die folgenden Punkte zutreffen:



Die ersten zwei Ziffern des Codes sind 19 oder weniger

Die letzten zwei Ziffern des Codes sind 41 oder weniger



Beispielsweise ist ein Netzteil mit dem Code 1835 betroffen, ein Netzteil mit dem Code 2005 nicht." Zitat Ende



Sofern Sie betroffen sind, sollten Sie sich ein neues Netzteil zusenden lassen. Das beantragen Sie über dieses Online-Formular.

