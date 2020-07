Perseverance: Spektakuläre Marsmission startet Ende Juli

Die Rakete mit dem Rover an Bord startet von Cape Canaveral in Florida.

Perseverance setzt die Arbeit der vorangegangenen Mars-Rover fort: Sojourner bewies als erster Mars-Rover überhaupt im Jahr 1997, dass ein Roboter über den Mars rollen kann. Spirit und Opportunity fanden seit ihrer Landung im Jahr 2004 Hinweise dafür, dass es auf dem Mars einst fließendes Wasser gab. Curiosity , der seit 2012 den Mars erforscht, entdeckte, dass sein Landeplatz, der Gale Krater, vor Milliarden Jahren ein See gewesen sein könnte, in dem sich mikrobakterielles Leben befunden haben könnte. Perseverance soll nun die Frage klären, ob es einst wirklich Leben auf dem Mars gab.

Perseverance landet an einer Stelle, von der die Forscher glauben, dass man dort Hinweise auf ehemaliges mikrobakterielles Leben finden könnte. Dabei handelt es sich um den Jezero Crater. Über 45 Kilometer breit und am westlichen Rand von Isidis Planitia gelegen. Das ist ein gigantisches Becken direkt nördlich des Mars-Äquators. Dieses Becken entstand vor langer Zeit, als als Felsbrocken auf dem Mars aufschlug. Vor drei oder vier Milliarden Jahren floss bei Jezero ein Fluss in einen See.