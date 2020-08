Hans-Christian Dirscherl

Auf einer animierten NASA-Webseite können Sie dem Mars-Rover Perseverance folgen und das Weltall erkunden.

Vergrößern Perseverance: So folgen Sie dem Mars-Rover der NASA © NASA/JPL-Caltech

Die NASA hat hier eine animierte Webseite samt Apps veröffentlicht, auf der Sie dem Mars Rover Perseverance in Echtzeit folgen können. Der am 30. Juli 2020 gestartete Rover soll zusammen mit dem Mars Helicopter Ingenuity am 18. Februar 2021 im Jezero-Krater auf dem Roten Planeten landen. Der Rover samt dem Helikopter war an Bord einer Atlas-V-Rakete vom Space Launch Complex 41 der Cape Canaveral Air Force Station gestartet.

Perseverance soll auf dem Mars herumfahren und nach Spuren von mikrobakteriellem Leben suchen. Außerdem soll der Rover Klima und Geologie des Mars erforschen. Ingenuity wiederum soll über die Oberfläche fliegen. Die NASA will damit ausreichend Erfahrung für künftige Flüge auf dem Mars sammeln. Mehr zu diesem Mars-Helikopter erfahren Sie hier: Ingenuity - NASA schickt erstmals Helikopter zum Mars .



Eyes on the Solar System, wie die NASA die Webseite nennt, zeigt aber nicht einfach nur die Flugbahn von Perseverance. Sie können damit auch das Sonnensystem und zum Beispiel den Mars erkunden und sehen auch die Pluto-Sonde New Horizont unterwegs auftauchen. Auch ein Größenvergleich zwischen unterschiedlichen Raumfahrzeugen oder Himmelskörpern lässt sich anzeigen. Die Darstellung bietet viele Optionen zum Anklicken, probieren Sie es einfach aus.

Die Vorstellung eines autonom über den Mars fliegenden Helikopters ist bereits spektakulär, doch die NASA plant noch weiter: Sie will Bodenproben, die der Mars Rover einsammelt, zurück zur Erde bringen lassen. Wie das ablaufen soll, lesen Sie in diesem Artikel: Hammerplan - so will die NASA Bodenproben vom Mars zur Erde bringen.



Ingenuity: NASA lädt Mars-Helikopter im All auf



Livestream: NASA startet heute mit Helikopter zum Mars



Hammerplan: So will die NASA Bodenproben vom Mars zur Erde bringen