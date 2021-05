Paypal macht bezahlen per QR-Code an der Kasse möglich

Denise Bergert

Nutzer der Paypal-App können in ausgewählten Geschäften in Deutschland nun mit dem Dienst an der Kasse bezahlen.

Vergrößern Paypal bringt neues QR-Code-Bezahlsystem nach Deutschland. © Paypal

Nach der Einführung seines neuen QR-Code-Systems in den USA im vergangenen Jahr, kommt die Bezahlmöglichkeit nun auch nach Deutschland. In dieser Woche startet Paypal eine neue Lösung , die sich in bestehende Kassensysteme integrieren lässt. Als einer der ersten Anbieter in Deutschland führt der Flughafen München das neue QR-Code-System in 41 seiner Geschäfte ein.

Voraussetzung für die Nutzung, ist die Integration des Bezahlsystems beim Händler sowie die Nutzung der Paypal-App durch den Nutzer. Der Bezahlterminal des Händlers generiert beim Bezahlvorgang einen QR-Code, der vom Kunden per Smartphone eingescannt wird. Dieser gibt dann die Bezahlung über die Paypal-App frei. Laut Paypal macht dieses System eine kontaktlose Bezahlung möglich, denn Kunden müssten selbst bei höheren Beträgen keinen PIN-Code im Lesegerät eingeben. Für kleinere Geschäfte wie Bäckereien oder Kioske war in Deutschland bereits eine Paypal-Lösung verfügbar. Diese ließ sich jedoch nicht in bestehende Kassensysteme integrieren. Es bleibt abzuwarten, wie viele Händler mitziehen und die neue Bezahlung per Paypal an der Kasse in ihren Geschäften anbieten werden.