Patchday: Microsoft und Adobe schließen Lücken

Microsoft hat wieder eine Reihe von Lücken in Windows, Office und zahlreichen anderen Anwendungen geschlossen. Zwei der Lücken werden bereits ausgenutzt. Von Adobe gibt es ebenfalls Sicherheits-Updates.

Zum Microsoft-Patchday im November 2021 haben die Redmonder eine Reihe von Lücken in diesen Anwendungen geschlossen:

3D Viewer

Azure

Azure RTOS

Azure Sphere

Microsoft Dynamics

Microsoft Edge (Chromium-basiert)

Microsoft Edge (Chromium-basiert) im IE-Modus

Microsoft Exchange Server

Microsoft Office

Microsoft Office Access

Microsoft Office Excel

Microsoft Office SharePoint

Microsoft Office Word

Microsoft Windows

Microsoft Windows Medienbibliothek

Power BI

Rolle: Windows Hyper-V

Visual Studio

Visual Studio Code

Windows Active Directory

Windows COM

Windows Core Shell

Windows Kryptografiedienste

Windows Defender

Windows Desktop-Brücke

Windows-Diagnose-Hub

Windows Fastfat-Treiber

Windows-Feedback-Hub

Windows Hello

Windows Installer

Windows-Kernel

Windows NTFS-Dateisystem

Windows RDP

Windows Skripterstellung

Windows Virtual Machine Bus

Wie gehabt bereitet Dustin Childs im Blog von Trend Micro ZDI das Thema Update-Dienstag übersichtlich auf.

Insgesamt schließt Microsoft 55 neue Schwachstellen in seinen Anwendungen. Das ist im Vergleich zu den Patchdays anderer Monate wenig. Sechs von den geschlossenen Lücken stuft Microsoft als kritisch ein, 49 gelten als wichtig. Vier der Lücken gelten als in der Öffentlichkeit bekannt und zwei davon sollen bereits ausgenutzt werden. Dazu gehört eine Lücke im Microsoft Exchange Server. Die andere Lücke, die bereits ausgenutzt wird, steckt wiederum in Excel.

Noch nicht ausgenutzt, aber zumindest allgemein bekannt, sind dagegen Lücken im 3D Viewer und im Windows Remote Desktop Protokoll. Sie finden in dieser Tabelle eine Auflistung aller Lücken mit Angabe des Schweregrades. Die offizielle Zusammenstellung von Microsoft mit allen Lücken und den Downloadlinks aus dem Microsoft Update Katalog finden Sie wiederum auf dieser Webseite. Allerdings müssen Sie die Patches keineswegs von Hand installieren, sondern bekommen Sie direkt in Windows als Updates angeboten.

Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software

Das Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software hat Microsoft zum Patch-Day ebenfalls aktualisiert. Es trägt jetzt die Versionsnummer 5.95

Adobe-Patches für November

Vergleichsweise übersichtlich fallen die ebenfalls zum Microsoft Patchday erscheinenden Sicherheitsreparaturen von Adobe aus. Es gibt nur drei Patches und zwar für Creative Cloud Desktop, InCopy und RoboHelp . Der Patch für Creative Cloud beseitigt zum Beispiel eine Lücke, die für Denial-of-Service (DoS)-Angriffe ausgenutzt werden kann.