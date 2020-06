Parasite: Oscar-Film jetzt bei Amazon Prime Video

Panagiotis Kolokythas

Der südkoreanische Film Parasite heimste dieses Jahr die wichtigsten Oscars ab. Jetzt gibt es den Film bei Amazon Prime Video.

Vergrößern Szene aus dem Film Parasite, der den Oscar 2020 für den Besten Film erhielt © Parasite-Film.de

Die Film-Perle Parasite ist ab sofort hier auf Amazon Prime Video verfügbar. Amazon-Prime-Mitglieder dürfen damit den Film kostenlos im Rahmen ihrer Prime-Mitgliedschaft ansehen. Bei der 92. Oscar-Preisverleihung im Februar hatte der Film für eine große Überraschung gesorgt: Zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars gewann mit Parasite ein fremdsprachiger Film den Oscar in der Kategorie "Bester Film". Und konnte sich damit gegen starke Konkurrenz wie "Joker" und "Once upon a time... in Hollywood" durchsetzen.

Zusätzlich erhielt "Parasite" auch jeweils einen Oscar für die beste Regie, das beste Original-Drehbuch und wurde zum besten internationalen Film gekürt. "Parasite" ist eine Gesellschaftssatire des Regisseurs Bong Joon Hoin. Der Film ist eine Mischung aus Tragikkomödie und Thriller und erzählt die Geschichte einer armen südkoreanischen Familie, die sich ein besseres Leben mit Gaunereien verschafft.

Bei Amazon Prime Video ist Parasite in der deutschsprachigen Fassung und in der Orignal-Fassung mit deutschen Untertiteln verfügbar. Auf IMDB wird "Parasite" mit 8,6 von 10 Punkten und auf Metacritic mit 96 Prozent als einer der besten Filme der letzten Jahre gefeiert. Der prestigeträchtige Oscar hat dem Film eine größere Aufmerksamkeit beschert, nachdem er hierzulande nicht allzu lange in den Kinos zu sehen war.