Die ADAC Pannenstatistik für 2020 nennt vor allem einen Grund dafür, dass ein Auto nicht mehr anspringt. Plus: Die zuverlässigsten und die unzuverlässigsten Autos.

Vergrößern Pannenstatistik: Darum bleiben Autos liegen - und das sind die Zuverlässigsten © ADAC/Uwe Rattay

Der ADAC hat seine alljährliche Pannenstatistik veröffentlicht. Dabei verstärkte sich der Trend der vergangenen Jahre, dass die Auto-Batterie der Grund für eine Panne ist. Der Anteil der Batterieausfälle an allen Pannen stieg von 41,8 Prozent im Jahr 2019 auf 46,3 Prozent im Jahr 2020. Offensichtlich überfordert die umfangreiche Elektronik moderner Autos immer häufiger den Stromspeicher.

Die Gesamtzahl der Pannen ging 2020 mit 3,4 Millionen allerdings zurück (2019: 3,8 Millionen Pannen). Aus einem einfachen Grund: Aufgrund des Lockdowns und des Umzugs vieler Arbeitnehmer ins Home Office wurde weniger Auto gefahren.

Eine Sonderauswertung des ADAC zu Pannen bei Elektroautos zeigt: Auch hier sind entladene und defekte 12-Volt-Bordbatterien Pannenursache Nummer eins. Mit 54 Prozent liege der Anteil bei Elektroautos sogar rund acht Prozent höher als bei Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben, wie der ADAC schreibt. Die Bordbatterie versorgt beim Elektroauto wie beim herkömmlichen Auto die Bordelektrik: Damit lassen sich Türen öffnen, Licht oder Infotainmentsysteme in Betrieb nehmen. Auch die Hochvoltspannungsversorgung wird dadurch aktiviert.

Spezifische Elektroauto-Bauteile wie Akku, Elektromotor oder Ladetechnik sind laut Pannenstatistik dagegen sehr zuverlässig und nur für 4,4 Prozent der Pannen verantwortlich. Das liegt aber auch daran, dass die auf den Straßen befindlichen E-Autos derzeit noch jung sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Pannenhäufigkeit bei E-Autos mit deren zunehmenden Alter entwickelt.

Für Autofahrer aber viel spannender ist die Frage: Welche Modelle sind besonders zuverlässig und welche sind besonders pannenanfällig? Diese wichtigen Informationen finden Sie in der nach Fahrzeugklassen sortierten Zusammenstellung. Einige Beispiele: Der vergleichsweise billige und oftmals unterschätzte Kleinstwagen Toyota Aygo lässt in Sachen Zuverlässigkeit seit vielen Jahren so manches höherpreisige Modell alt aussehen. Er schlägt in Sachen Zuverlässigkeit auch den direkten Konkurrenten VW Up und sogar deutlich den Lifestyle-Kleinstwagen Fiat 500. Vom desaströsen Smart ganz zu schweigen.

Bei den Kleinwagen fällt auf, dass der „Billigheimer“ Dacia Sandero sich wacker schlägt. Billig muss also nicht zwangsläufig schlecht heißen. Zumal man davon ausgehen kann, dass Besitzer, die schon beim Kauf wenig für ein Auto zahlen, bei diesem dann oft auch an der Wartung sparen.

