Panasonic-Sauger rettet Wireless-Earbuds von Bahnschienen

Denise Bergert

Mit einem speziellen Staubsauger retten Bahnmitarbeiter in Japan ins Gleisbett gefallene Wireless-Earbuds.

Vergrößern Pansonic hat einen Sauger speziell für Earbuds entwickelt. © JR East

Mit der steigenden Beliebtheit von kabellosen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörern, werden Mitarbeiter der japanischen Eisenbahngesellschaft JR East vor ein wachsendes Problem gestellt. Nicht selten fällt einem der Fahrgäste ein Wireless-Earbud ins Gleisbett. Um nicht auf die gefährlichen Schienen klettern zu müssen, informieren die Fahrgäste meist das Bahnhofs- oder Zugpersonal und bitten um Hilfe.

Laut JR East gab es allein in den vergangenen drei Monaten 950 solcher Fälle an 78 Bahnstationen in den Regionen Tokio und Tohoku. Das Bahnhofspersonal hat für die Earbuds-Rettungsaktionen bislang auf Greifarme mit Hebelgriff zurückgegriffen, die auch zum Aufsammeln von Müll auf den Bahnhöfen genutzt werden. Doch diese Technik stößt aufgrund der Steine im Gleisbett sowie des kleinen Formfaktors der In-Ear-Kopfhörer an ihre Grenzen. Elektronik-Konzern Panasonic kooperiert nun mit JR East . Für die Lösung des Problems hat das Unternehmen eine Art Staubsauger entwickelt, der besser dafür geeignet ist, die kleinen Earbuds aufzusammeln. Das Gerät wird gerade am Bahnhof Ikebukuro in Nord-Tokio getestet und wurde dort laut JR East bereits mehrmals erfolgreich eingesetzt.