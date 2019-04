Paint bleibt Teil von Windows 10 und wird nicht ersetzt

Panagiotis Kolokythas

Der Klassiker "Paint" ist gerettet. Zumindest vorerst. Die altbekannte Zeichnen-App bleibt Teil von Windows 10.

Die jüngsten Versuche, den Klassiker Paint doch noch aus Windows 10 zu entfernen, hat Microsoft wohl offenbar nun gänzlich aufgegeben. Bereits im Jahr 2017 gab es Gerüchte, denen zufolge Microsoft plane, den Windows-Klassiker Paint zu beerdigen. Mit einer herzlichen Zeichnung (siehe oben) wurden seinerzeit diese Gerüchte dementiert.

Windows Insider fiel nun vor einigen Wochen ein neuer Hinweis auf ein drohendes Paint-Ende auf: Beim Aufruf von Paint in den Vorabversionen von Windows 10 Version 1903 erschien ein Warnhinweis, in dem der Nutzer darüber informiert wurde, dass die Unterstützung von Paint bald ende und diese Anwendung durch Paint 3D ersetzt würde. Die "klassische" Paint-App werde anschließend nur noch im Microsoft Store zum Download erhältlich sein. In den jüngsten Vorabversionen von Windows 10 Version 1903 (Windows 10 Mai 2019 Update) war der Hinweis dann wieder verschwunden. Was ist passiert?



Am Wochenende nun die gute Nachricht: Brandon LeBlanc, Microsoft Senior Program Manager für das Windows Insider Program, erklärt per Tweet: "Ja, MSPaint wird in 1903 sein. Es bleibt in Windows 10 enthalten vorerst".

Yes, MSPaint will be included in 1903. It'll remain included in Windows 10 for now. — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) 23. April 2019

Microsoft Paint ist seit Windows 1.0 und damit seit Urzeiten in Windows enthalten und hat in der Zeit eine Fangemeinde aufgebaut. In den mittlerweile 34 Jahren wurde Paint zwar zuletzt für Windows 10 leicht modernisiert, kann aber mit modernen, einfachen und kostenlosen Zeichenprogrammen wie Paint 3D aus dem Microsoft Store, Paint.net oder gar Gimp nicht mithalten. Dafür hat Paint aber einen entscheidenden Vorteil zu den genannten Gratis-Bildbearbeitungsprogrammen: Es ist äußerst schlank und startet damit vergleichsweise schnell. Für die schnelle Bearbeitung von Bildern oder das Ändern ihrer Größe ist Paint auch im Jahr 2019 noch hervorragend geeignet.