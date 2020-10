PSN und Co.: Sony legt Accounts zusammen

Michael Söldner

Die Konten für zahlreiche Sony-Dienste sollen zusammengelegt werden. Künftig genügt ein Passwort.

Vergrößern Die zahlreichen Sony-Dienste sollen künftig mit nur einem Passwort auskommen. © playstation.com

Sony will den bevorstehenden Release der Playstation 5 am 19. November 2020 dazu nutzen, um die unzähligen Konten der unterschiedlichen Online-Dienste zusammenzulegen. Künftig sollen die Nutzer der unterschiedlichen Sony-Dienste mit nur einem Login auskommen. Dieses eine Konto soll genügen, um sich bei den zahlreichen Diensten des Konzerns anzumelden. Neben den zum Playstation Network gehörenden Diensten wie Playstation Plus oder Playstation Now sollen auch Sony Mobile, Sony Electronics oder die Sony Rewards künftig mit nur einem Login auskommen.

Zu den teilnehmenden Diensten gehören PlayStation Network, PlayStation Plus, PlayStation Music, PlayStation Video, PlayStation Now, Sony Mobile, Xperia Lounge, Xperia Store, Xperia Care, My Support, SonyMobile.com, My Account, Developer World, Sony Electronics, Sony Community und die Sony Rewards. Als Ergebnis der Zusammenlegung erhofft sich Sony eine bessere Kundenerfahrung und weniger Wirrwarr um endlose Kombinationen aus Nutzername und Passwort. Die Zusammenlegen soll dabei so einfach wie möglich ablaufen: Wer sich bei einem der oben genannten Dienste anmeldet, soll einfach seine bevorzugten Daten eingeben, beispielsweise die Daten für das Playstation Network. Dadurch werden die Konten zusammengelegt, künftig genügt eine Kombination aus Nutzername und Passwort. Eine gute Gelegenheit, um alte Passwörter gegen sichere Passwörter auszutauschen.

So gefährlich falsch werden Passwörter benutzt