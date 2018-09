PSN-Sale: Bis zu 60 Prozent auf Spiele von Ubisoft

Im Rahmen eines großen Sales werden Ubisoft-Spiele für PS4, PS3 und PSVR aktuell deutlich günstiger angeboten.

Vergrößern Spiele von Ubisoft für PS4, PS3 und PSVR sind derzeit deutlich günstiger. © playstation.com

Ubisoft gewährt PlayStation-Spielern im PlayStation Store derzeit hohe Rabatte. Bis zu 60 Prozent sollen Nutzer beim Kauf von Ubisoft-Spielen sparen können. Die Liste umfasst 143 Titel für PlayStation 4 und PlayStation 3, die mobile Konsole Vita bleibt diesmal außen vor. Die Angebote gelten bis zum 4. Oktober und umfassen zahlreiche Blockbuster und Klassiker von Ubisoft. Für 35 statt 70 Euro wird beispielsweise das aktuelle Assassin's Creed Origins angeboten, Far Cry 5 kostet anstelle von 70 Euro nur noch 40 Euro. Das Open-World-Rennspiel The Crew 2 wird ebenfalls zum halben Preis für 35 Euro angeboten. Wer Watch Dogs 2 bislang verpasst hat, kann für 17,99 Euro anstelle von fast 70 Euro zuschlagen. Der Einstieg in den beliebten Multiplayer-Shooter Rainbow Six Siege ist für knapp 20 Euro möglich. Daneben werden auch zahlreiche Waffen-Lackierungen oder Anhänger für den Titel billiger angeboten.

Doch nicht nur große Kassenschlager befinden sich unter den Angeboten. Mit Uno steht beispielsweise das beliebte Kartenspiel zum halben Preis für 5 Euro zur Auswahl. Monopoly kostet ebenfalls nur 5 Euro. VR-Spieler werden mit Star Trek: Bridge Crew für 20 Euro oder Eagle Flight für 15 Euro bedient. Die Auswahl an Spielen für die PS3 ist hingegen sehr klein, lediglich das Indie-Spiel Child of Light wird hier angeboten. Dafür sparen Spieler hier deutlich: Anstelle von 15 Euro werden nur knapp 3 Euro fällig.

