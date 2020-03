PSN: Red Dead Redemption 2 im Angebot der Woche

Michael Söldner

Das Western-Epos Red Dead Redemption 2 kostet als Angebot der Woche für Playstation 4 satte 60 Prozent weniger.

Vergrößern Red Dead Redemption 2 kostet derzeit 60 Prozent weniger. © rockstargames.com

Mit Red Dead Redemption 2 hat Rockstar Games im Oktober 2018 sein aktuelles Open-World-Abenteuer veröffentlicht. Wem das Western-Epos bislang noch zu teuer war, der sollte sich das derzeitige Angebot der Woche im Playstation Store anschauen: Die Standard-Version von Red Dead Redemption 2 für PS4 wird dort bis zum 19. März mit 60 Prozent Rabatt angeboten. Anstelle von knapp 70 Euro sind damit nur noch 27,99 Euro fällig.

Auch bei der Special Edition von Red Dead Redemption 2 lassen sich 60 Prozent sparen, so dass deren Preis von 85 Euro auf 33,99 Euro fällt. Die Sonderausgabe enthält zusätzlich zum Hautspiel exklusive Inhalte für den Story-Modus wie das schwarz gescheckte Englische Vollblut, die Bankraubmission samt Bandenversteck, Talisman- & Amulett-Gameplay-Boni, Gameplay-Boosts, Geldboni, Rabatte sowie das Outfit „Nuevo-Paraiso-Revolverheld“. Neben einem umfangreichen Story-Modus mit über 100 Spielstunden enthält Red Dead Redemption 2 auch einen Online-Multiplayer. Dieser ist trotz zahlreicher Updates noch lange nicht so umfangreich wie GTA Online. Mit dem Angebot der Woche dürften sich die Verkaufszahlen von Red Dead Redemption 2 noch weiter verbessern. Im November 2019 meldete Rockstar Games 26,5 Millionen verkaufte Exemplare. Gemessen am Erfolg von Grand Theft Auto 5 mit bislang 115 Millionen Einheiten liegt RDR2 aber noch deutlich zurück.

Red Dead Redemption 2 als Angebot der Woche anschauen



Red Dead Redemption 2: Special Edition als Angebot der Woche anschauen