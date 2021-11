PS5 kaufen: Sony startet endlich Online-Shop in Deutschland

Dennis Steimels

Sony verkauft ab sofort seine Hardware-Produkte wie die Playstation 5 auch hierzulande selbst online. Playstation Direct ist seit heute in Deutschland verfügbar.

Vergrößern Playstation Direct © Sony

Wer die beliebte, doch leider überall restlos ausverkaufte Playstation 5 kaufen wollte, musste bislang auf Händler wie Amazon, Media Markt, Saturn, Otto & Co. hoffen, deren geringe Bestände meistens bereits nach Sekunden leer verkauft sind. Passend zum Weihnachtsgeschäft 2021 mischt nun der Hersteller Sony selbst mit und startet auch in Deutschland mit Playstation Direct den Direktvertrieb von Playstation-Konsolen, -Zubehör und -Spiele (in physischer Form).



Der Werksverkauf über Playstation Direct findet in den USA schon seit längerem statt. Endlich können Nutzer auch hierzulande darauf hoffen, die begehrte PS5 über Sony direkt zu erhalten. Neben Deutschland wird Playstation Direct in Kürze auch in Großbritannien, Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg starten. Wer in Österreich oder in der Schweiz lebt, muss sich demnach noch etwas gedulden.

Playstation Direct: Was es gibt und wie viel es kostet

Hardware: Im Playstation-Direct-Store von Sony finden Sie aktuell drei Konsolen, aber nur eine davon können Sie auch wirklich bestellen. Während die die beiden Playstation-5-Varianten mit und ohne Laufwerk (Digital Edition) nicht lieferbar sind, können Sie die Playstation 4 mit 500 GB für 299,99 Euro in den Einkaufswagen packen.

Zubehör: Neben den Konsolen können Sie auch den PS5-Controller (DualSense) und den PS4-Controller (DualShock) sowie einiges an PS5-Zubehör wie das Headset Pulse 3D, die HD-Kamera oder die Medienfernbedienung ordern.

Games: Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Spiele in physischer Form als Disc zu bestellen für die PS4 und PS5.

Preise: Wer direkt beim Hersteller kauft, der zahlt in der Regel immer den Originalpreis. So kostet etwa der PS5-Controller zwischen 69,99 und 74,99 Euro je nach Farbe und das PS5-Headset liegt bei 99,99 Euro. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, dass Sie bei anderen Händlern die Produkte bereits günstiger erhalten. Wer Playstation-Plus-Mitglied ist, für den ist der Standardversand kostenlos. PS-Plus-Abo gibt es unter anderem hier bei Amazon .



Während Playstation Direct preislich wohl nicht die besten Angebote bietet, ist der Direktvertrieb aber durchaus eine sehr positive Nachricht für Leute, die bisher nicht das Glück hatten, eine Playstation 5 zu ergattern.

Diese Shops bieten von Zeit zu Zeit die PS5 an

Auch wenn die Konsole aktuell bei den folgenden Händler nicht verfügbar ist, lohnt es sich auch diese Shops regelmäßig zu besuchen, die von Zeit zu Zeit neues PS5-Kontingent auch ohne Tarif-Bindung anbieten:

PlayStation 5 bei Amazon

PlayStation 5 bei Media Markt

PlayStation 5 + Assassins Creed Valhalla bei Media Markt

PlayStation 5 + Marvels Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition bei Media Markt

PlayStation 5 + Marvel's Spider-Man Miles Morales bei Media Markt



PlayStation 5 + 2. DualSense Controller bei Media Markt



PlayStation 5 bei Saturn

PlayStation 5 bei Otto

PlayStation 5 bei Gamestop

PlayStation 5 bei Alternate

PlayStation 5 bei Expert

PlayStation 5 bei Euronics