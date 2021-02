PS5 kaufen: Jetzt auf diese Shops achten

Dennis Steimels

Euronics verkauft die PS5 am Mittwochnachmittag mit Warteschlangen-Prinzip. Jetzt heißt es immer wieder: Augen offen halten.

Vergrößern PS5 kaufen in vierter Welle © Sony

Es ist noch immer sehr schwer, an eine Playstation 5 zu kommen. Doch aktuell verkaufen verschiedene Händler hin und wieder ohne Ankündigung PS5-Konsolen. Zuletzt gab es die sie bei Gamestop und in dieser Woche war die PS5 bei Expert mitten in der Nacht plötzlich verfügbar. Und jetzt am Mittwochmittag (17.02.) gibt es sie bei Euronics mit Warteschlangen-Prinzip. Wer hier nicht früh dran war, wird wohl auch diesmal leer ausgehen. Deshalb heißt es derzeit: Augen offen halten und schnell reagieren. Es gibt Bots, die die Verfügbarkeiten der verschiedenen Händler auflisten. Beispielsweise läuft in diesem Twitch-Stream ein Skript, das den Bestand der Shops anzeigt. Oder Sie nutzen diesen Twitter-Bot , der Sie umgehend über neues Kontingent informiert.

Auf diese Shops achten und schnell sein

Die kleinen Bestände und der Verkauf in Schüben und vor allem ohne Ankündigung machen es schwierig, eine Playstation 5 zu ergattern. In der zweiten Februar-Hälfte wird es immer wieder solche kleinen Verkäufe geben, wie auch Gameswirtschaft.de berichtet. Deshalb müssen Sie jetzt wachsam sein. Im Idealfall legen Sie sich bereits bei den jeweiligen Shops ein Kundenkonto an, um die Bestellung dann möglichst schnell abschließen zu können. Besuchen Sie regelmäßig folgende Händler:

