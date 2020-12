PS5 kaufen: Hier ist die PlayStation 5 sofort lieferbar

Dennis Steimels

Bei Mobilcom-Debitel ist die begehrte PlayStation 5 direkt verfügbar - und zwar inklusive PlayStation Plus und Sony-Smartphone. Hier erfahren Sie alle Details zum Angebot.

Vergrößern PS5 mit Mobilcom-Debitel-Tarif im Angebot © Sony / Mobilcom-Debitel

Aktuell ist es sehr schwer, eine PlayStation 5 zu bekommen. Wenn Sie bisher noch nicht zu den glücklichen Käufern gehörten, sollten Sie einen Blick in den Online-Shop von Mobilcom-Debitel werfen. Denn nach O2 verkauft jetzt auch MD als Mobilfunkanbieter die PlayStation 5, die anders als bei Media Markt, Saturn oder Amazon sofort verfügbar ist! Allerdings gibt es die Konsole nur in Kombination mit einem Tarif.

Mobilcom-Debitel hat zwei PS5-Angebote verfügbar: Sie können die PS5 entweder mit einem 10 GB LTE-Tarif im Telekom-Netz kaufen und erhalten zusätzlich 2 x 12 Monate PlayStation Plus gratis. Oder Sie bekommen zur PS5 das aktuelle Smartphone Sony Xperia 5 II mit einem 18 GB LTE-Tarif im Telekom-Netz mit dazu, was sich preislich besonders lohnt . An dieser Stelle finden Sie weitere Händler , die hin und wieder neues PS5-Kontingent mit und ohne Tarif anbieten. Das sind die Konditionen der Mobilcom-Debitel-Angebote:

PS5 kaufen mit Sony Xperia 5 II und Tarif

Gerät: Sony PlayStation 5

Gerät: Sony Xperia 5 II

Inklusive Gaming-Paket

Tarif: Green LTE 18 GB

Netz: Telekom

Datenvolumen: 18 GB mit bis zu 21,6 Mbit/s LTE

Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 46,99 Euro

Einmalige Gerätekosten: 499,99 Euro



Anschlussgebühr 39,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate

PS5 kaufen mit PlayStation Plus und Tarif

Gerät: Sony PlayStation 5

Inklusive 2 x 12 Monate PlayStation Plus

Tarif: Green LTE 10 GB

Netz: Telekom

Datenvolumen: 10 GB mit bis zu 21,6 Mbit/s LTE

Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 41,99 Euro

Einmalige Gerätekosten: 99,99 Euro



Anschlussgebühr 39,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate

Preislich ist besonders das PS5-Angebot inklusive Sony-Smartphone interessant. Denn das Bundle kostet über die Gesamtlaufzeit von zwei Jahren 1667,74 Euro, während der Preis für alle Einzelbestandteile bei rund 1840 Euro liegt. Mit dem Bundle sparen Sie über 170 Euro. Tatsächlich sparen Sie sogar noch mehr, da das Bundle ein Gaming-Paket enthält, das aus einem Dualshock 4, einem Controller Mount und einem Code mit 18.360 Call of Duty Mobile CP Punkten besteht.







Auch wenn die Konsole aktuell bei den folgenden Händler nicht verfügbar ist, lohnt es sich auch diese Shops regelmäßig zu besuchen, die von Zeit zu Zeit neues PS5-Kontingent auch ohne Tarif-Bindung anbieten:

