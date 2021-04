PS5 kaufen: Bei Mobilcom-Debitel sofort verfügbar mit besserem Angebot

Dennis Steimels

Die Playstation 5 ist wieder auf Lager. Zuletzt war die Konsole schnell ausverkauft, weshalb Sie nicht zu lange überlegen sollten.

Vergrößern PS5 mit Mobilcom-Debitel-Tarif im Angebot © Sony / Mobilcom-Debitel

Wenn Sie derzeit noch auf der Suche nach der begehrten Playstation 5 sind, dann sollten Sie einen Blick in den Online-Shop von Mobilcom-Debitel werfen . Denn hier ist die PS5 (mit Disc) sofort lieferbar . Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Zuletzt war das Lager schnell leer verkauft. Deshalb sollten Sie auch bei den Mobilfunkanbietern nicht zu lange zögern.

Hier geht's zum Angebot: PS5 + PlayStation Plus + 15 GB LTE-Tarif im Vodafone-Netz

Die Konsole gibt es nur im Online-Shop und nur in Kombination mit einem Handytarif im Telekom- oder Vodafone-Netz. Während bis gestern beide Tarife ein Datenvolumen von 10 GB boten, bekommen Sie bei der Vodafone-Variante jetzt noch 5 GB zusätzlich bei gleichem Preis! Außerdem erhalten Sie zwei Jahres-Mitgliedschaften Playstation Plus mit dazu , um auch online zocken zu können. An dieser Stelle finden Sie weitere Händler , die Sie unbedingt im Blick behalten sollten, da sie von Zeit zu Zeit neues PS5-Kontingent auch ohne Tarif anbieten.

Das sind die Konditionen des Angebots:

Gerät: Sony PlayStation 5

Inklusive 2 x 12 Monate PlayStation Plus

Tarif: Green LTE 10 GB (Telekom) | 15 GB (Vodafone)



Netz: Telekom oder Vodafone



LTE-Datenvolumen: 10 GB (Telekom) | 15 GB (Vodafone)

Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 41,99 Euro

Einmalige Gerätekosten: 99,99 Euro



Anschlussgebühr 39,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate

