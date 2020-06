PS5 & Xbox Series X: So klingen die Boot-Sounds

Denise Bergert

Microsoft hat heute per Twitter den Boot-Sound seiner neuen Konsole Xbox Series X enthüllt. Auch der Sound der PS5 ist bereits bekannt.

Vergrößern Xbox Series X und PlayStation 5 erscheinen noch in diesem Jahr. © Microsoft

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 sollen die neuen Konsolen von Sony und Microsoft erscheinen. Die Hersteller haben in den vergangenen Wochen und Monaten bereits viele technische Details zur Hardware bekannt gegeben - auf die Boot-Sounds mussten Fans jedoch noch warten.

Das ändert sich heute. Microsoft hat auf dem offiziellen Xbox-Account des Micro-Blogging-Dienstes Twitter heute den Boot-Sound der Konsole per neuer Voice-Clip-Funktion enthüllt . In dem 15 Sekunden langen Clip präsentiert sich der Boot-Sound mit sphärischen Klängen, die an den Soundtrack der Hub-Welten aus Spyro erinnern. Bei den Fans kommt der Sound größtenteils gut an. Manch einer fühlt sich gar, als werde er "umarmt von den Xbox-Göttern".

Ohne es offiziell bekannt zu geben, hat auch Sony während seiner PlayStation-5-Präsentation bereits einen Vorgeschmack auf den Boot-Sound der Konsole gegeben. Mitgeschnitten hat den Sound der Twitter-Nutzer Ben Hanson . Auch Sonys PlayStation 5 präsentiert sich mit einer prägnanten Melodie und sphärischen Klängen. Welche Boot-Sound jedoch am Ende tatsächlich der bessere ist, darüber muss jeder Konsolen-Fans selbst entscheiden.