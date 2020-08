PS5 & Xbox Series X/S: Preise und Starttermine geleakt

Die (von Microsoft noch nicht offiziell angekündigte) Xbox Series S erscheint am 5. November 2020 für 299 Euro (er nannte zuerst einen Preis von 399 Euro, korrigierte sich aber in einem späteren Tweet ). Von allem, was bisher von der Xbox Series S (Codename "Lockhart") bekannt ist, soll es sich um eine schwächere Variante der Xbox Series X handeln, die aber dennoch mehr Power als die aktuelle Konsolengeneration bietet. In der Xbox Series S soll die gleiche AMD-CPU wie in der Xbox Series X stecken. Die GPU soll aber auf eine Leistung von 4 Teraflops kommen (Xbox Series X: 12 Teraflops) und der Arbeitsspeicher nur 7,5 Gigabyte groß sein (Xbox Series X: 16 Gigabyte).