PS5: Webseite zeigt, welche PS4-Spiele besser laufen

Michael Söldner

Eine Datenbank zeigt auf, welche PS4-Spiele auf der neuen Playstation 5 besser laufen oder schärfer dargestellt werden.

Vergrößern In einer Datenbank sind die PS4-Spiele gelistet, die auf der PS5 noch schöner aussehen. © playstation.com

Das Spieleangebot auf der Playstation 5 ist noch sehr übersichtlich. Umso besser, dass fast alle PS4-Spiele auch auf der PS5 lauffähig sind. Teilweise erwartet Spieler sogar eine verbesserte Performance oder höhere Auflösung. Zumindest emuliert die PS5 in jedem Fall die leistungsstärkere PS4 Pro. Doch wie gut die jeweiligen Spiele genau laufen, mussten Spieler bislang selbst herausfinden. Die Webseite www.backwards-compatible.com soll ab sofort einen genauen Überblick über etwaige Verbesserungen von PS4-Spielen auf der PS5 geben.

In der großen Datenbank finden sich schon viele PS4-Spiele. Zudem lassen sich über Filter nur die Spiele anzeigen, die auf der PS5 am besten laufen, konstante von 60 fps ermöglichen, eine HDR-Unterstützung haben oder in nativer 4K-Auflösung angezeigt werden. Zudem zeigt die Datenbank auch die auf der PS4 und PS4 Pro erreichten Auflösungen und Bildraten an. Aktuell sind in der Datenbank 578 Spiele gelistet. Bislang gibt es für die Playstation 4 aber mindestens 2.656 Spiele. Es steht also noch etwas Arbeit bevor, bis alle Spiele in der Datenbank zu finden sein werden. Doch auch jetzt schon hilft die Auflistung dabei, die Spiele herauszufinden, die sich vielleicht schon in der eigenen Sammlung befinden, die auf der PS5 aber deutlich besser laufen.

Datenbank zur Abwärktskompatibilität anzeigen