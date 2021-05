PS5: Sony will Konsole ab Juni ohne Verlust verkaufen

Michael Söldner

Schon im Juni 2022 macht Sony mit jeder PS5 Gewinn. Dem Erfolg steht nur die schlechte Verfügbarkeit im Weg.

Vergrößern Die PS5 ist zwar schwer zu bekommen, doch Sony will schon sehr bald Gewinne mit der Hardware einfahren. © playstation.com

Die neue Playstation 5 ist für Sony aufgrund vieler neuer Technologien ein teures Stück Hardware geworden: Pfeilschnelle SSD, Custom-APU von AMD und 16 GB GDDR6-RAM sorgen für hohe Fertigungskosten. Entsprechend muss Sony die Konsole anfangs mit einem Verlust anbieten, erst mit der Zeit wird die eigentliche Hardware für den Konzern lukrativ. Bei der PS5 soll dieser Zeitpunkt schon im Juni 2021 erreicht sein. Dies bestätigte Sony-Interactive-Chef Jim Ryan gegenüber den Investoren. Dabei ist die Playstation 5 erst seit Mitte November 2020 im Handel und durch die Halbleiter-Knappheit auch nur in sehr begrenzten Stückzahlen.

Dennoch konnte Sony nach eigenen Angaben bereits 7,8 Millionen PS5-Konsolen ausliefern. Damit verkauft sich die neue Konsole sogar noch besser als die Playstation 4, die im gleichen Zeitraum nur auf 7,6 Millionen Einheiten kam. Sony stebt zudem weiterhin die Marktdominanz an. Bei der PS4 kam Sony auf einen Marktanteil von 45 Prozent, nun strebe man mit der PS5 aber die Überschreitung der 50-Prozent-Marke an. Dem stehen aber die aktuellen Lieferprobleme der Konsole im Weg. Noch immer sind nur selten kleine Kontingente bei Händlern verfügbar, die meist innerhalb weniger Minuten ausverkauft sind. Einige Playstation-Fans warten nun schon seit einem halben Jahr auf ihre Chance, eine der knappen Konsolen zu ergattern. Sony will in Zukunft 20 Millionen Konsolen pro Jahr ausliefern. Dazu kommen Blockbuster wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ und „Horizon 2: Forbidden West“. Außerdem will Sony im kommenden Jahr mit PSVR2 eine neue VR-Brille auf den Markt bringen, die das Vorgängermodell in allen Belangen deutlich übertreffen soll.

Sony kündigt Playstation VR 2 für Playstation 5 an