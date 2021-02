PS5: Sony hat schon über 4,5 Millionen Konsolen verkauft

Michael Söldner

Trotz der Knappheit an PS5-Konsolen scheint Sony zufrieden mit dem Launch der neuen Hardware zu sein.

Vergrößern Die Playstation 5 verkauft sich trotz Knappheit sehr gut. © playstation.com

Seit Mitte November 2020 ist die Playstation 5 offiziell erhältlich – aber fast überall ausverkauft. Aufgrund der knappen Lieferkontingente könnte der Eindruck entstehen, dass so gut wie keine PS5 ausgeliefert wurde. Dies ist aber nach offiziellen Zahlen von Sony nicht der Fall: In den sechs Wochen nach dem Launch konnten über 4,5 Millionen PS5-Konsolen verkauft werden. Dazu kommen weitere 1,4 Millionen Exemplare der Playstation 4. Als Ergebnis verlief das letzte Quartal für Sonys Playstation-Spare so erfolgreich wie noch keines zuvor. Die Einnahmen beliefen sich auf 8,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Auch die Gewinne der Playstation-Sparte stiegen um 50 Prozent auf 763 Millionen US-Dollar an. Verantwortlich dafür waren primär die starken Spieleverkäufe mit 4,6 Milliarden US-Dollar, mit Hardware-Verkäufen setzte Sony Playstation weitere 2,3 Milliarden US-Dollar um. Auch bei den Abos wie Playstation Plus oder Playstation Now konnte Sony einen Anstieg von neun Prozent verzeichnen. Trotz der hohen Gewinne räumt Sony ein, mit jeder verkauften Playstation 5 Verluste einzufahren. Der strategisch gewählte Preis sei niedriger als die Kosten für die Fertigung der Konsole. Für Sonys Elektronik-Sparte lief das letzte Quartal ebenfalls gut. Während die Umsätze leicht fielen, konnten die betrieblichen Erträge um 25,4 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar gesteigert werden. Speziell bei den TV-Geräten fielen die Gewinne höher als erwartet aus. Im Gegenzug sanken die Verkaufszahlen von Kameras und Mobilgeräten. Wenn die Produktionskapazitäten für die PS5 endlich mit der Nachfrage mithalten könnten, würden die Umsätze der Playstation-Sparte sicherlich noch weiter ansteigen.

