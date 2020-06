PS5: So sehen die zwei Konsolen & die Spiele aus

Panagiotis Kolokythas

Sony hat offiziell das Design der Playstation 5 enthüllt. Die Konsole kommt in zwei Varianten zum Start auf den Markt.

Sony hat bei dem "The Future of Gaming"-Live-Stream Donnerstagnacht nicht nur einen Ausblick auf die Spiele für die Playstation 5 gegeben, sondern auch das Design der Playstation 5 enthüllt.

Vergrößern So sieht die Playstation 5 aus © Sony

Und beim Design wagt Sony in der Tag einen neuen Weg: Das Design der Playstation 5 wirkt äußerst stylisch und modern, wodurch die Konsole im Wohnzimmer zu einem echten Hingucker wird. Das Design von Sony für die Playstation 5 ist auch deutlich mutiger als das Design von Microsoft für die Xbox Series X, die letztendlich nur eine aufrecht stehende schwarze Box mit vielen Lüftungsschlitzen ist.

Freundliche "Grüße" gab´s dennoch kurz nach dem Event von Microsoft an Sony: Microsofts Aaron Greenberg gratulierte Sony in einem Tweet zu der Präsentation. Reichte dann aber noch nach, dass Xbox-Fans wissen sollten, dass es die Spiele GTA 5, Resident Evil Village, Hitman 3, NBA 2K21, Pragmata (und noch einige andere) auch für die Xbox Series X geben wird und die Spiele dort wunderbar aussehen werden. Schließlich, so Greenberg, sei die Xbox Series X auch die weltweit stärkste Spielekonsole der Welt.



Vergrößern Playstation 5 und das bisher angekündigte Zubehör © Sony

Die wichtigsten Punkte zum Design neuen Playstation 5

1) Im Gegensatz zur Playstation 3 und Playstation 4 startet die Playstation 5 mit einem weißen Gehäuse (mit schwarzen Akzenten). Sicherlich wird es später auch andere Farbvarianten geben. Das Design der weißen Playstation 5 passt damit auch zum Design des weißen DualSense-Controllers und dem restlichen Zubehör, welches es für die Playstation 5 geben wird, darunter eine Fernbedienung, Headset und eine HD-Kamera.



2) Aufgrund des Designs und der Form des Gehäuses könnte die Playstation 5 offenbar nur vertikal aufgestellt werden, wofür auch ein Ständer mitgeliefert wird. Davon wurde jedenfalls zunächst ausgegangen, mittlerweile gibt es von Sony aber auch Pressebilder, die die Playstation 5 wie folgt zeigen:

Vergrößern Die Playstation 5 muss nicht vertikal stehen © Sony

3) Die Playstation 5 wird es zum Start in zwei Varianten geben: Die "normale" Playstation 5 kommt mit einem Blu-Ray-Laufwerk (wahrscheinlich 4K-Bluray-Laufwerk). Hinzu kommt die Playstation 5 Digital Edition ohne Laufwerk zu einem günstigeren Preis. Damit liefert Sony in der 25 jährigen Geschichte der Playstation zum ersten Mal eine Playstation ein Laufwerk aus. Microsoft hat bereits eine Variante der Xbox One ohne Laufwerk im Angebot und bezeichnet diese als "All Digital Edition".

Noch kein genauer Starttermin und Preise

Sony hat weiterhin noch keine Angaben zu den Preisen für die die Playstation-5-Modelle gemacht. Außerdem wurde auch noch nicht das genaue Startdatum verraten. Was den Termin angeht ist weiterhin von "Ende 2020" die Rede. Genauere Details sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden. Weiterhin gibt es auch viele offene Fragen, etwa zu den Diensten, die Sony für die Playstation 5 anbieten wird.



Erste Playstation-5-Spiele vorgestellt

Sony nutzte den "The Future of Gaming"-Event aber vor dem Hardware-Reveal vor allem, um einen Ausblick auf die Titel zu geben, die für die Playstation 5 in der Entwicklung sind. Leider wurde dabei nicht verraten, welche Spiele auch tatsächlich zum Start der Playstation 5 verfügbar sein werden, viele der Titel kommen auch erst im Jahr 2021 oder gar 2022. Erst bei einem nächsten Event in naher Zukunft wird Sony wohl die Launch-Titel genauer vorstellen.

Bei der Gelegenheit kündigte Sony dann auch noch Grand Theft Auto V für die Playstation 5 in einer "verbesserten" Variante an. Nach der Playstation 3 und Playstation 4 wird es das Spiel also auch für die Playstation 5 geben. Schön. Viel mehr hätten wir uns natürlich über die Vorstellung von Grand Theft Auto VI gefreut...



Die wichtigsten Trailer zu Playstation 5 Spielen:

Die angekündigten und damit bestätigten Highlights bisher, auf die wir uns am meisten freuen:



Demon´s Souls (Remake des PS3-Klassikers)

Horizon Forbidden West

Resident Evil 8



Gran Turismo 7

Marvel´s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Hitman 3

Und noch ein paar weitere Ankündigungen:

Sackboy A Big Adventure

Returna

Astro's Playroom

Bugsnax

DEATHLOOP

Destruction AllStars

GhostWire: Tokyo

Godfall



Goodbye Volcano High

Grand Theft Auto V and Grand Theft Auto Online

JETT : The Far Shore

Kena: Bridge of the Spirits

Little Devil Inside

NBA 2K21

Oddworld Soulstorm



Pragmata

Returnal

Solar Ash

Stray

The Pathless

Tribes of Midgard

Ursprüngliche Meldung vom 11.6.2020, 15 Uhr: Am 11. Juni, ab 22 Uhr deutscher Zeit stellt Sony in einem Live-Stream auf Playstation.com/ps5 die ersten Spiele für die Playstation 5 vor. Ursprünglich sollte die Veranstaltung "The Future of Gaming" bereits am 4. Juni stattfinden, allerdings hatte Sony den Event kurzfristig wegen der Proteste gegen Rassismus gestoppt. Sony begründete die Verschiebung vor einigen Tagen mit den Worten: "Wir verstehen zwar, dass Spieler auf der ganzen Welt begeistert sind, PS5-Spiele zu sehen, aber wir sind nicht der Meinung, dass jetzt eine Zeit zum Feiern ist, und für den Moment wollen wir uns zurück halten und wichtigere Stimmen zu Wort kommen lassen."

Exakt eine Woche später wird nun der Live-Stream "The Future of Gaming" übertragen. Im offiziellen Playstation-Blog bedankt sich Sony für die Geduld der Fans. Man habe zur Seite treten müssen, "damit in dieser historischen und wichtigen Zeit wichtige Stimmen gehört werden konnten."

Videos mit Spieleszenen nur in 1080p/30fps im Live-Stream

Die anhaltende Coronakrise zwingt Sony aber auch zu einigen Kompromissen bei dem Live-Stream, die damit begründet werden, dass die Produktionsprozesse vereinfacht werden mussten, während viele Mitarbeiter von Zuhause aus arbeiten müssen. Das voraufgezeichnete Video-Material wird lediglich in einer Auflösung von 1080p und mit 30 Bildern pro Sekunde in dem Live-Stream übertragen werden. Außerdem empfiehlt Sony den Fans dringend, Kopfhörer beim Ansehen des Streams zu tragen, um besser die Audioqualität der gezeigten Spiele genießen zu können. Es könnte schwieriger sein, dies anzuerkennen, wenn man den Sound nur aus den Lautsprechern eines Smartphones oder Laptops höre, erklärt Sony.

Neue Playstation-5-Spiele nur mit 1080p zu zeigen, ist tatsächlich eine immense Einschränkung. Schließlich soll die Playstation 5 endlich mehr Spiele in 4K-Qualität auf den Bildschirm zaubern. Sicherlich wird Sony aber zeitnah zu dem Stream auch Videos zu den Spielen auf Youtube & Co. in 4K-Auflösung bereitstellen.

Diese Playstation-5-Spiele werden erwartet

Mit Spannung wird verfolgt, welche neuen exklusiven Titel Sony für die Playstation 5 ankündigen wird. Vor allem welche Titel dann auch zum Start der neuen Spielekonsole im Herbst 2020 verfügbar sein werden. Die heißesten (bisher natürlich unbestätigten) Kandidaten:

Gran Turismo 7

Horizon Zero Dawn 2

Ein neues Spiel der Reihe Ratchet & Clank

Bloodborne für PS5

In den nächsten Tagen und Wochen erscheinen auch die wahrscheinlich letzten großen Exklusiv-Titel für die Playstation 4: The Last of Us - Part 2 startet am 19. Juni 2020. Am 17. Juli 2020 folgt dann schließlich noch Ghost of Tsushima vom Entwickler Sucker Punch (Spider-Man).



