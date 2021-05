PS5: So schön sieht "Horizon Forbidden West" aus

Panagiotis Kolokythas

Sony hat 14 Minuten Gameplay-Material zu "Horizon Forbidden West" veröffentlicht. Das Spiel sieht schon jetzt wunderschön aus.

Vergrößern Horizon Forbidden West kommt für die Playstation 5 - einen konkreten Termin gibt es derzeit noch nicht © Sony

Sony hat in der Nacht zum Freitag in einem neuen "State of Play"-Event erste Gameplay-Szenen von "Horizon Forbidden West" für die Playstation 5 präsentiert. Bei der "Gameplay-Enthüllung" sind über 14 Minuten lang Szenen direkt aus dem Spiel zu sehen und hinzukommen auch noch Zwischensequenzen und Kommentare der Entwickler. Das Material zeigt: Das neue Abenteuer mit Aloy wird ein echter Augenschmaus. Aber sehen Sie selbst in diesem Clip:

"Horizon Forbidden West" ist der Nachfolger von "Horizon Zero Dawn", welches im März 2017 auf der Playstation 4 erschien und seit August 2020 auch für Windows-Rechner verfügbar ist. Entwickelt wird die Fortsetzung wieder vom niederländischen Studio "Guerrilla Games". Einen konkreten Veröffentlichungstermin verrät Sony derzeit weiterhin nicht. Aktuellen Angaben zufolge soll es aber noch in diesem Jahr für die Playstation 5 und Playstation 4 erscheinen.

Diese Geschichte wird in "Horizon Forbidden West" erzählt

In "Horizon Forbidden West" wird die Geschichte der Maschinenjägerin Aloy weitererzählt. Die Handlung ist sechs Monate nach den Ereignissen des Vorgängers angesiedelt. Aloy reist in den Westen, um die mysteriöse und verheerende Plage zu untersuchen. Dort trifft sie dann auf neue Stämme und noch gefährlichere Maschinen. Ihr Ziel ist es, dass Leben auf der Erde vor der großen Bedrohung zu retten. In den nun zum ersten Mal präsentierten Gameplay-Szenen ist auch der treue Freund Erend von Aloy zu sehen, wie er versucht, ein wichtiges Artefakt in den Ruinen von San Francisco zu bergen.

"Dieses gefährliche und unbekannte Land steckt voller Herausforderungen und Gefahren, doch Aloy hat neue Werkzeuge, die ihr bei der Bewältigung helfen", so die Entwickler und weiter: "Der Zugwerfer beschleunigt das Klettern und holt sie schnell aus brenzligen Situationen heraus, mit dem Schildflügel kann sie sicher aus großer Höhe herabsteigen (oder Gegner von oben überraschen) und mit der Tauchermaske kann sie eine völlig neue Unterwasserwelt erkunden. Nicht zu vergessen sind auch die Verbesserungen an ihrem Fokus, der jetzt Bereiche anzeigt, an denen sie frei klettern kann, und ihr die Fähigkeit verleiht, mehr Maschinen zum Reiten und Kämpfen zu überbrücken."