PS5: Preis und Termin schon am 13. Juli?

Michael Söldner

Wird Sony den Preis und den Termin der Playstation 5 Mitte Juli enthüllen? Dies behauptet zumindest ein Insider.

Vergrößern Wann enthüllt Sony den Preis und Termin der Playstation 5? © playstation.com

Seit dem 11. Juni wissen Playstation-Fans endlich, was sie mit der PS5 erwarten wird. Doch während Design und Lineup der Konsole bekannt sind, hält sich Sony mit dem Preis und Termin weiter zurück. Dies soll sich schon am 13. Juli ändern. Dies behauptet zumindest der Insider und Journalist Roberto Serrano. Dieser hatte schon das Datum der PS5-Enthüllung konkret vorausgesagt. Nun will Serrano mit dem 13. Juli den Termin ausgemacht haben , an dem Sony den Erscheinungstermin, den Preis sowie den Start der Pre-Order-Phase der PS5 bekannt geben möchte.

Ob es sich dabei lediglich um einen Blogpost oder um ein Livestream-Event handelt wird, bleibt allerdings unklar. Fans dürfte vor allem der Preis der Konsole interessieren. Sony fährt bei der PS5 zweigleisig und veröffentlicht ein Modell mit Laufwerk und eine rein digitale Konsole. Nach Angaben von Hiroki Totoki, Chief Financial Officer bei Sony, wolle man zuerst die Preisenthüllung der Xbox Series X abwarten, bevor man konkrete Angaben zum Preis der PS5 mache. Doch auch Microsoft hält sich mit dem Preis der neuen Xbox noch bedeckt. Gut möglich, dass Sony nun doch den Anfang machen möchte. Gerüchten zufolge plant Microsoft erst für die dritte Juli-Woche ein großes Xbox Event. Dort soll es um die hauseigenen Spiele für die Konsole gehen. Ob auch Termine und Preise genannt werden, bleibt offen.

PS5 ohne Laufwerk mit 50 Euro Preisersparnis?