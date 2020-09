PS5: Keine weiteren Vorbestellungen bei Amazon und Media Markt

Michael Söldner

Wer bislang noch keine PS5 vorbestellen konnte, dürfte bis zur Veröffentlichung Mitte November leer ausgehen.

Vergrößern Die Kontingente der PS5 sind deutschlandweit ausverkauft. © playstation.com

Die erste Vorbesteller-Möglichkeit der Playstation 5 verlief in der Nacht der Ankündigung chaotisch. Auch die zweite Vorverkaufs-Welle war von vielen Problemen und Stornierungen begleitet. Wer sich weiterhin Hoffnungen auf eine PS5 zum Release macht, könnte enttäuscht werden: Eine dritte Vorbesteller-Welle werde es nach Angaben von Amazon und Media Markt nicht geben. Das gesamte Kontingent an PS5-Konsolen für Vorbesteller sei nach zwei Wellen aufgebraucht. Bis zum Verkaufsstart am 19. November 2020 sollen keine weiteren Konsolen angeboten werden.

Amazon teilte interessierten Kunden per E-Mail mit, dass die PS5 nun ausverkauft sei und weitere Vorbestellungen auf absehbare Zeit nicht mehr möglich wären. Der Elektronikfachhändler Media Markt erklärt per Hinweis auf der Webseite , dass alle PS5-Konsolen nun verkauft seien. Die Vorbestellungen seien vorerst abgeschlossen. Anderen Händlern dürfte es ähnlich gehen: Die zur Verfügung stehenden Kontingente sind aufgebraucht. Neben den offiziellen Ankündigungen einiger Händler deuten auch Gerüchte darauf hin, dass es erst kurz vor Weihnachten neue PS5-Konsolen geben soll. Im stationären Handel sollen gerüchteweise gar keine PS5-Konsolen in den Regalen stehen. Grund dafür soll die Coronakrise sein, die eine Einhaltung der Abstandsregeln aufgrund der hohen Nachfrage nicht möglich machen könnte.

