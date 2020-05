PS5: Großes Event mit neuen Enthüllungen geplant

Michael Söldner

Mit einer digitalen Präsentation will Sony schon bald die ersten Spiele für die Playstation 5 enthüllen.

Vergrößern Die Marke Playstation soll künftig auch für PC-Gamer eine größere Rolle spielen. © playstation.com

Zur Hardware der Playstation 5 hat Sony schon viele Details verraten, doch die eigentlichen Spiele hat der Hersteller bislang nicht gezeigt. Lediglich eine Demo der Unreal Engine 5 gibt einen Vorgeschmack auf die Leistungsfähigkeit der neuen Sony-Konsole. Dies soll sich bald ändern: Sony plant offenbar ein großes PS5-Event, welches im Juni stattfinden soll. Zwar hat der Konzern den Termin noch nicht offiziell verkündet, der VentureBeat-Reporter Jeff Grubb hat auf Twitter aber schon einen Zeitplatz kommender Events veröffentlicht. Darin wird der 4. Juni als Datum für ein Playstation-Event aufgeführt. Dort sollen nach Angaben von Grubb sehr viele neue Spiele für die PS5 gezeigt werden.

Auch für PC-Spieler könnte diese Präsentation sehr interessant sein. Sony sieht Playstation nicht mehr nur als exklusive Marke für seine Konsole, sondern will unter dem Label „Playstation Studios“ auch Spiele für andere Plattformen veröffentlichen. Ein Teil der NextGen-Spiele könnte also in naher Zukunft auch für den PC erscheinen. Den Anfang machen die bereits für den PC angekündigten Spiele Horizon Zero Dawn sowie Death Stranding, die noch im Sommer erscheinen sollen. Da die diesjährige Spielemesse E3 aufgrund der Coronakrise abgesagt werden musste, bleibt für die Hersteller nur die Vorstellung neuer Titel im Rahmen von digitalen Events, bei denen Gameplay-Szenen über das Internet verbreitet werden.

