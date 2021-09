PS4: Update behebt Sorgen um defekte CMOS-Batterie

Michael Söldner

Das neue Update für die PS4 sorgt dafür, dass eine verbrauchte CMOS-Batterie das System nicht mehr einschränkt.

Vergrößern Die PS4 funktioniert ab sofort auch mit einer leeren CMOS-Batterie. © playstation.com

In der Playstation 4 ist wie in vielen anderen Konsolen eine Batterie verbaut, über die das System die Uhrzeit und wichtige Einstellungen speichert. Sollte diese Batterie einmal verbraucht sein, so könnte die Konsole schnell nutzlos werden. Selbst das Spielen von Offline-Titeln wäre dann nicht mehr möglich. Schon Anfang des Jahres wurde dieses Problem von vielen Spielern thematisiert, nun hat Sony offenbar mit einem Update reagiert: Das neueste Update für die Playstation 4 auf Version 9.0 hat offenbar eine Änderung im Gepäck, die die Konsole auch bei einer defekten BIOS-Batterie noch nutzbar macht. Nach Abgaben des Twitter-Nutzers Destruction Games würde nach dem Update eine defekte Batterie ihren Schrecken verlieren.

Sowohl digitale als auch physische Spieler würden weiter funktionieren. Selbst das Sammeln von Trophäen werde nach dem Update wieder möglich. Durch die defekte oder verbrauchte Batterie würde die System-Zeit nach jedem Start wieder auf das Jahr 1969 zurückfallen, die gesammelten Trophäen erscheinen als Ergebnis ohne Zeitangabe. Die früher erscheinende Fehlermeldung wegen der nicht korrekten System-Uhr entfällt jedoch künftig. Selbst wenn die Sony-Server in einigen Jahren abgeschaltet werden sollten, würden digitale und physische Spiele noch nutzbar sein. Die in der Konsole verbaute CMOS-Batterie vom Typ CR2032 lässt sich mit etwas Geschick aber auch austauschen. Die nötige Batterie ist weit verbreitet und kostet nur wenige Euro. Danach sollte die Konsole wieder für mindestens 10 Jahre ihren Dienst verrichten und auch die Uhrzeit korrekt anzeigen.







