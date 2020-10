PS4: System-Software 8.00 erscheint heute

Michael Söldner

Mit der System-Software 8.00 ändert Sony Party-Einstellungen, fügt neue Avatare hinzu und optimiert die Kindersicherung.

Vergrößern Sony spendiert der PS4 ein System-Update auf Version 8.00. © playstation.com

Sony bietet auf der Playstation 4 ab heute überraschend eine neue System-Software mit zahlreichen Neuerungen an. Firmware 8.00 sorgt beispielsweise für neue Avatare, eine verbesserte Kindersicherung oder ändert die Party- und Nachrichtenfunktionen. Die letztgenannten Funktionen sollen künftig enger zusammenrücken. Anstelle von zwei Gruppen für eine Party oder Nachrichten lassen sich Inhalte einfacher an Freunde verschicken. Dazu kommen neue Avatare zu Spielen wie „Bloodborne“, „Journey“, „Ghost of Tsushima“, „God of War“, „The Last of Us Part II“, „The Last of Us Remastered“, „Uncharted 4: A Thief’s End“ und viele mehr.

Eine neue Funktion sorgt außerdem dafür, dass sich alle Mikrofone gemeinsam stumm schalten lassen, also auch die am VR-Helm oder der Playstation Kamera. Die Kindersicherung umfasst jetzt auch nutzergenerierte Inhalte. Eltern sollen so besser einstellen können, welche Inhalte für ihre Kinder sichtbar sind. Der Nachwuchs kann zudem eine Anfrage an Eltern senden, um Kommunikationsfunktionen in bestimmten Spielen nutzen zu können. Außerdem hat Sony eine zweistufige Verifizierung (2SV) auf der PS4 eingeführt, die sowohl bei der Aktivierung als auch auf Mobilgeräten zum Einsatz kommt und Authentifizierungs-Apps von Drittanbietern unterstützt. Gestrichen wurde hingegen die Funktion, eigene Events zu erstellen oder auf vorhandene Events anderer Nutzer zuzugreifen. Auch das Erstellen privater Communitys ist nicht mehr möglich, bestehende Communitys bleiben aber erhalten. Zudem hat Sony die „PS4 Remote Play“-App umbenannt in „PS Remote Play“, da diese auch auf der PS5 nutzbar sein soll. Mit knapp 500 MB fällt die Größe des Updates überschaubar aus. Nutzer sollten dennoch mit einer gewissen Wartezeit für den Download und die Installation der System-Software 8.00 rechnen.

