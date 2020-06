PS4 Pro für unter 100 Euro + 10 GB LTE-Handytarif

René Resch

Bei Preisboerse24 erhalten Sie aktuell einen Tarif-Deal mit 10 GB LTE-Volumen inklusive einer PlayStation 4 Pro oder Nintendo Switch Lite zu Top-Konditionen. Hier finden Sie alle Details zum Schnäppchen-Tarif von Sim.de.

Vergrößern Vodafone-Tarif mit 10 GB LTE-Volumen + Konsole zum Schnäppchenpreis © Preisboerse24

Bei Preisboerse24 erhalten Sie aktuell den "Otelo Allnet-Flat Classic"-Tarif mit 10 GB LTE-Volumen inklusive einer Top-Konsole wie der Playstation 4 Pro oder der Nintendo Switch Lite zu Top-Konditionen. Der Tarif kostet dabei 19,99 Euro im Monat. Der Bereitstellungspreis von 39,99 Euro kann durch eine Aktivierung via App wieder zurückgeholt werden. Weiterhin erhalten Sie eine Gutschrift von 25 Euro. Für die Variante mit Playstation 4 Pro fallen einmalig 99 Euro an, mit der Nintendo Switch Lite 4,95 Euro.

"Otelo Allnet-Flat Classic" für 19,99 Euro im Monat: Die Details

Netz: Vodafone

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Grundgebühr: 19,99 Euro pro Monat



Datenvolumen: 10 GB mit LTE 21,6 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS

25 Euro Gutschrift

Anschlusspreis von 39,99 Euro wird per App zurückerstattet

Einmaliger Preis mit Playstation 4 Pro: 99 Euro

Einmaliger Preis mit Nintendo Switch Lite: 4,95 Euro

Effektive Kosten: Mit der Einberechnung der Gutschrift sowie der Erstattung des Anschlusspreises zahlen Sie für den Vertrag in den 24 Monaten 454,76 Euro. Hinzu kommen noch die einmaligen Kosten für die Konsolen von 99 bzw. 4,95 Euro. Effektiv zahlen Sie für die Variante mit Playstation 4 Pro (PC-WELT-Preisvergleich: 379 Euro) also 174,76 Euro oder 7,28 Euro monatlich, für den Tarif inklusive Nintendo Switch Lite (Preisvergleich: 209,99 Euro) + dem Spiel Animal Crossing: New Horizons

(Preisvergleich: 49 Euro) 200,72 Euro bzw. 8,36 Euro im Monat. Der Tarif inklusive der PS4 Pro ist also minimal rentabler.

Einschätzung: Das LTE-Volumen von 10 GB reicht für die meisten Nutzer aus und sollte auch für Streaming, Gaming oder auch Mal einem größeren Download absolut ausreichend sein. Dabei surfen Sie mit Geschwindigkeiten von 21,6 Mbit/s im Download sowie 3,6 Mbit/s im Upload, für 5 Euro mehr erhalten Sie das "Otelo LTE 50"-Upgrade mit 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit und 25 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit. Weiterhin bietet der Tarif eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Die rund 40 Euro Anschlussgebühr können Sie sich ebenfalls zurückholen. Wenn Sie also auf der Suche nach einem günstigen Vertrag sind und Interesse an einer der Konsolen haben, ist der Tarif einen Blick wert.

Bitte beachten Sie: Die Anschlusspreiserstattung über die App muss innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsaktivierung erfolgen.



