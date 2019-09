PS4 Pro: Limitiertes Death Stranding Bundle angekündigt

Denise Bergert

Im November erscheint ein limitiertes PlayStation-4-Pro-Bundle mit Design-Konsole und dem PS4-Exklusivtitel Death Stranding.

Vergrößern Das Death-Stranding-Konsolen-Bundle erscheint im November. © Sony

Sony veröffentlicht am 8. November ein limitiertes PlayStation-4-Pro-Bundle mit dem Spiel Death Stranding. Das Paket beinhaltet Death Stranding auf Blu-ray-Disc, eine limitierte PlayStation 4 Pro mit einem Terabyte Speicher in den Farben Schwarz und Weiß sowie einem Death-Stranding-Logo in Gold und einen transparenten Dualshock 4 Wireless-Controller in Orange.

Die PlayStation-4-Pro in mattem Weiß zieren an der Oberseite zwei schwarze Handabdrücke, die wie die Kontinente der Welt geformt sind. In der Mitte der Konsolen-Front verläuft ein schwarzer Balken, auf dem das Death-Stranding-Logo in Gold eingeprägt ist. Der Controller in transparentem Orange soll an die BB-Kapsel im Spiel erinnern. Wird er während des Spiels leicht geschüttelt, soll er Spielern das Gefühl vermitteln, die BB-Kapsel selbst in den Händen zu halten.

Das limitierte PlayStation-4-Pro-Bundle im Death-Stranding-Look ist laut Sony ab November im Handel erhältlich. Details zum Preis hat das japanische Unternehmen bislang noch nicht bekannt gegeben. Unklar ist außerdem, auf wie viele Einheiten die Limited Edition beschränkt ist. Death Stranding wird von Kojima Productions entwickelt und erscheint am 8. November 2019 weltweit exklusiv für Sonys PlayStation 4.