Bei Amazon erhalten Sie aktuell verschiedene Sony Playstation-4-Pro-Bundles zu Schnäppchenpreisen.

Vergrößern PS4-Pro-Bundles zu Top-Preisen bei Amazon © Amazon

Beim Versandriesen Amazon gibt es aktuell verschiedene Playstation 4 Pro Bundles zu absoluten Schnäppchenpreisen. Unter den Angeboten befinden sich aktuell das "Ghost of Tsushima"-Bundle sowie das "PS Hits Naughty Dog"-Bundle. Die Konsole selbst kommt in der 1-TB-Variante inklusive einem Controller. Die Bundles unterscheiden sich nur bei den Spielen.

Sony Playstation 4 Pro - Ghost of Tsushima Bundle

Konsole, 1 TB, schwarz

für 367,63 statt 428,90 Euro

Sony Playstation 4 Pro - PS Hits Naughty Dog Bundle

Konsole, 1 TB, schwarz

für 379,99 statt 416,84 Euro

Das "Ghost of Tsushima"-Bundle kommt dabei mit dem, wie der Name es schon vermuten lässt, gleichnamigen Spiel, das "PS Hits Naughty Dog"-Bundle beinhaltet The Last Of Us Remastered, Uncharted: The Nathan Drake Collection bestehend aus Uncharted 1, 2 und 3, Uncharted 4: A Thief's End sowie Uncharted: The Lost Legacy.

