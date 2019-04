PS4-Online-ID darf ab heute geändert werden - so geht’s

Michael Söldner

Endlich lässt sich der eigene Name im PSN ändern! Der neue Nutzername kann jedoch auch zu Problemen führen.

Vergrößern Sony erlaubt endlich eine Namensänderung im Playstation Network. © playstation.com

Schon seit Jahren wünschen sich Spieler eine Änderungsmöglichkeit für ihren Namen im Playstation Network . Sony bietet die Funktion nun endlich an. Ein in der Jugend gewählter Nickname auf der Konsole, der heute vielleicht unpassend erscheint, lässt sich damit endlich aus der Welt schaffen. Die Änderung der Online-ID gilt jedoch nur für die PS4, auf PS3 und Vita steht die Option nicht zur Verfügung. Die erste Namensänderung ist für alle Mitglieder kostenlos. Weitere Änderungen kosten 5 Euro für PS-Plus-Mitglieder und 10 Euro für alle anderen PSN-Nutzer. Zudem gibt es einige Einschränkungen: So wird die Funktion zur Namensänderung erst von Spielen ab dem 1. April 2018 voll unterstützt. Sony geht zwar nur von vereinzelten Problemen mit älteren Spielen aus, dennoch könnten Spielstände, Trophäen oder Ranglistendaten verloren gehen.

So funktioniert die Namensänderung im Playstation Network: Auf der PS4 findet sich die Option in den Einstellungen unter Kontoverwaltung -> Kontoinformationen -> Profil -> Online ID. Hier kann der gewünschte Name einfach eingetippt werden. Alternativ klappt das auch im Browser nach einer Anmeldung im PSN. Hier findet sich im PSN-Profil unter Bearbeiten eine Funktion zur Namensänderung. Bei Problemen steht eine umfangreiche Hilfe-Seite bereit, die bei den häufigsten Fragen helfen soll.

