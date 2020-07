PS4: Bot-Freund erfasst Spielzeit auf der Konsole

Denise Bergert

Über den PS-Timetracker lassen sich die Spielzeit auf der Konsole sowie freigeschaltete Trophäen erfassen.

Vergrößern Der PS-Timetracker erfasst die Spielzeit auf Sonys Konsole. © Sony

Im Gegensatz zu den meisten Smartphones, haben Konsolen-Nutzer auf Sonys PlayStation 4 keine Möglichkeit zu sehen, wie viel Zeit sie mit welchen Spielen verbracht haben. Abhilfe schafft nun die Website PS-Timetracker . Das Privat-Projekt steht nicht in Zusammenhang mit Sony und wird auch nicht durch Werbung finanziert.

Der Entwickler hinter dem Projekt hat einen einfachen Weg gefunden, wie PlayStation-4-Besitzer einsehen können, wie lange sie beispielsweise gebraucht haben, um ein bestimmtes Game durchzuspielen oder wie viel Zeit sie bereits mit ihrem Lieblingsspiel verbracht haben. Realisiert wird die statistische Erfassung über einen Bot, den Nutzer zu ihrer Freundesliste hinzufügen müssen. Er trägt im PSN den Namen "ps-timetracker" und kann über die Suchfunktion gefunden werden. Schickt der Spieler ihm eine Freundschaftsanfrage, nimmt er diese innerhalb weniger Minuten an und beobachtet fortan dessen Spielfortschritt. Der Tracker schickt einmal täglich eine Nachricht über das PSN, in der aufgeführt wird, welche Spiele der Nutzer wie lange innerhalb der letzten 24 Stunden gespielt hat und welche Trophäen er dabei freigeschaltet hat.

Der Bot zählt die Spielstunden jedoch nur, wenn der Nutzer-Status auf online gesetzt wurde. Läuft ein Spiel noch im Hintergrund, während beispielsweise gerade Netflix geschaut wird, kann sich das Ergebnis verfälschen. Auf der offiziellen Website zum PS-Timetracker können Spieler zudem die aktuell 100 beliebtesten Spiele der Tracker-Nutzer einsehen. Unter den Top3 landen in diesem Monat etwa Call of Duty: Modern Warfare, The Last of Us Part 2 und Fortnite. Der Tracker wird derzeit von mehr als 5.000 PlayStation-4-Besitzern genutzt.