PS4-Angebote: Doppelte Rabatte im PlayStation Store

Michael Söldner

Mit neuen Rabatten können PS4-Spieler bis zu 40 Prozent sparen. Plus-Mitglieder bekommen sogar bis zu 80 Prozent Rabatt.

Vergrößern Sony gewährt aktuell doppelte Rabatte im Playstation Store. © playstation.com

Sony hat im Playstation Store die Aktion Doppelte Rabatte gestartet. Dabei werden 143 Spiele mit einer Preisersparnis bis zu 40 Prozent angeboten. Wer Mitglied von Playstation Plus ist, kann doppelt sparen und erhält so bis zu 80 Prozent Rabatt. Dadurch ergibt sich ein beträchtliches Sparpotenzial für viele Titel. Die Standard-Ausgabe des Fußballspiels PES 2020 kostet beispielsweise nur 18 statt 30 Euro. Plus-Mitglieder zahlen sogar nur 6 Euro. Das japanische Rollenspiel Persona 5 kostet dank 40 Prozent Rabatt nur noch 42 statt 70 Euro. Plus-Mitglieder zahlen nur 14 Euro. Das erst kürzlich veröffentlichte Adventure Shenmue 3 kostet mit 30 Prozent Rabatt 42 statt 60 Euro. Als Plus-Mitglied werden nur 24 Euro fällig.

Rennspielfans kommen hingegen mit Ride 3 auf ihre Kosten. Dank 40 Prozent Rabatt kostet das Motorrad-Spiel nur 42 statt 70 Euro. Mit Plus-Mitgliedschaft fällt der Preis sogar auf 14 Euro. Für VR-Spieler hält der Sale leider nur wenige Titel bereit: Das gruslige Rätselspiel The Room VR: A Dark Matter kostet dank 15 Prozent Rabatt noch 25,49 Euro statt 30 Euro. Als Plus-Mitglied wird der Rabatt verdoppelt auf 21 Euro. Ubisoft bietet hingegen das VR-Abenteuer Robinson: The Journey mit 40 Prozent Rabatt für 18 statt 30 Euro an, als Plus-Mitglied werden sogar nur 6 Euro fällig.

Doppelte Rabatte im Playstation Store anschauen



Für nur 41,99 Euro: 12 Monate Playstation Plus im Angebot