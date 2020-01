PS Store: Sony stockt Januar-Angebote auf

Denise Bergert

Sony hat seine Rabatt-Aktion Januar Angebote im PlayStation Store in dieser Woche um neue Spiele erweitert.

Vergrößern Die Rabatt-Aktion Januar-Angebote läuft noch bis 18. Januar 2020. © Sony

Die Januar-Angebote im PlayStation Store gehen in dieser Woche in die zweite Runde. Sony hat der Rabatt-Aktion weitere Spiele hinzugefügt, bei deren Kauf PlayStation-Besitzer bis zu 70 Prozent sparen können.

Neu im Sortiment ist unter anderem das Adventure Detroit: Become Human in der Digital Deluxe Edition für 12,99 Euro anstatt 39,99 Euro. Derzeit um einiges günstiger wird außerdem der neueste Ableger der Multiplayer-Shooter-Reihe Battlefield. Battlefield V kostet derzeit nur 19,99 Euro anstatt 49,99 Euro. Rollenspiel-Fans kommen mit The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition für nur 14,99 Euro auf ihre Kosten. Ebenfalls zur Auswahl stehen Persona 5 für 20,99 Euro und die Nioh Complete Edition für 14,99 Euro. Weitere Top-Titel im Januar Sale sind Days Gone für 39,99 Euro, The Division 2: Gold Edition für 19,99 Euro und Resident Evil 2 für 19,99 Euro.

Die Januar-Angebote sind noch bis zum 18. Januar 2020 gültig. Wer für zusätzliche Rabatte ein PlayStation-Plus-Abo abschließen möchte, kann in dieser Woche ebenfalls sparen. Sony gewährt noch bis zum 13. Januar 25 Prozent Rabatt auf die 12-monatige Mitgliedschaft .